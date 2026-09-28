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棋局寫歷史！中華西洋棋代表隊勇奪2026世界奧林匹克團體賽C組銅牌
中華西洋棋代表隊在國際棋壇創下歷史性突破。2026年奧林匹克西洋棋團體賽（Chess Olympiad）9月27日圓滿在烏茲別克 、薩馬爾罕落幕本屆賽事規模盛大，吸引全球高達 206個國家、約2200名頂尖選手齊聚一堂展開為期 12天的智力與耐力頂尖對決。
代表我國出征公開組的四位年輕棋手白洛均、宋法昀、陳君維、劉業揚展現出色的戰術思維與高度凝聚力，一路過關斬將，最終在競爭激烈的C組中勇奪第三名（季軍），為台灣西洋棋競技寫下嶄新里程碑。值得一提隊伍中3位年輕選手陳君維 （13歲）、龔凡軒 （女11歲）、吳沛瑄（女16歲） 獲得準大師CM 及WCM稱號。
奧林匹克西洋棋團體賽被譽為世界西洋棋壇的「世界盃」，各國精銳盡出。面對長達12天、高強度的馬拉松式賽程，參賽選手不僅需要具備深厚的開局庫與殘局計算能力，更考驗著心理素質與體能分配。
四人在賽場上展現絕佳的默契與互補性，面對來自全球各地的強敵毫無懼色，最終在C組脫穎而出，成功站上世界頒獎台。
此次中華台北代表隊在世界舞台的亮眼表現，不僅證明台灣選手在國際智力運動上的競爭力，也為國內的西洋棋發展注入一劑強心針。中華民國西洋棋協會期盼藉由此次佳績，能吸引更多社會大眾與年輕學子投入西洋棋運動，培育更多優秀的國際級棋手，讓台灣在世界的智力競技版圖上占有一席之地。
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