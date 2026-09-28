跆拳道／全小錦落幕曾櫟騁之女連四屆全勝 仁愛跆拳道館獲7金

中華民國115年全國國小學生跆拳道錦標賽27日於新北市立板橋體育館進行為期兩天的最後一天賽程，兩天下來共有1300多名小將陸續登場，其中不乏有名將之後，2012年倫敦奧運銅牌得主曾櫟騁與老公2010年廣州亞運男子68公斤以下級銅牌羅宗瑞有女初長成，曾羅克薇完成四連霸。

今年全小錦重新返回新北市板橋舉行，這五面場地同時開踢，場面相當熱鬧激烈，這個比賽依規定向運動部全民運動署的社區運動俱樂部計畫申請活動補助，本次比賽活動頗受跆拳道基層的一致好評；主辦的中華中小學跆拳道聯合總會還將在今11月7至8日在台北市龍山國中首度舉辦115年全民運動跆拳道品勢錦標賽，歡迎大家報名參加比賽。

從小三就每一年都會參加全小錦的曾羅克薇，小六就已經擁有全校最高的167公分，而且小三還被拉去田徑隊，上周還剛比完城市盃田徑賽並且在200公尺獲全國第14，是少見的田徑、跆拳道雙棲選手，這次在全小錦國小高年級黑帶女子組 49-53公斤級大家都避開她，同級只有她一人，結果只跨量級比了一場友誼賽就以直落二獲勝，保持連四屆全小錦不敗。

曾羅克薇今年第二次參加少年盃終於首度奪冠，她對自己未來也有很清楚的規劃，她說：「我兩歲時就很想跟著媽媽一起上班一起訓練，就開始接觸跆拳道，114年第一次比少年盃第五，今年就是冠軍，預計上國中後就不會再比田徑，要專攻跆拳道。」

提到背負著父母親名將的壓力，倒是曾羅克薇自己想得很開，她說：「自己的經歷比較重要，不一定要跟媽媽一模，但我的目標是跟媽媽一樣進奧運。」

曾櫟騁對女兒的表現也非常讚賞，她說：「我們對她就像就跟我們的父母一樣，就是妳想要我們就支持這樣，我覺得克薇的理解能力可以快速的去用身體表達，我覺得可能她從小就看多了，可能就大概知道要幹嘛幹，就會變成我們去教她戰術或是遇到什麼對手，她可以很快的轉換模式，跟其他的小朋友比起來，她還是有她的優勢。」

今在國小女子組對打部份，由去年獲得亞洲最佳教練頭銜的仁愛道館教練陳彥霖的小將表現精彩，特別是國小高年級黑帶女子組31-34公斤級冠軍高妍妡和國小高年級黑帶女子組34-37公斤級冠軍何知彌以及國小高年級黑帶女子組37-40公斤冠軍李芫卓三人都在冠軍戰中經過驚濤駭浪中才勝出，最終仁愛道館也斬獲7面金牌。