聽新聞
0:00 / 0:00
網球／出征名古屋亞運前好彩頭 詹皓晴、吳芳嫺首爾賽封后
名古屋亞運將攜手在女雙出擊的我國網將詹皓晴和吳芳嫺，出征名古屋前先在WTA首爾女網賽合體，列頭號種子的兩人一路闖關決賽，今天碰同胞李亞芯／中國葉秋語再以6：2、6：3奪勝，以一盤未失之姿奪下合作的第2冠，也為名古屋亞運注入強心針。
詹皓晴和吳芳嫺曾在2023年華欣女網賽連手捧冠，相隔3年成名古屋亞運隊友，亞運前在首爾合體也收下佳績，這是詹皓晴生涯第23座WTA巡迴賽金盃，吳芳嫺則是第4冠。
中華網球隊上屆杭州亞運奪下2金2銀1銅佳績，詹皓晴和姊姊詹詠然帶回女雙金牌，和許育修也在混雙摘銅；詹詠然今年初正式宣告退役，詹皓晴改和吳芳嫺以第5種子之姿拚女雙連霸，混雙改搭何承叡名列頭號種子，將爭取再登頒獎台。
名古屋亞運網球賽程今天點燃戰火，女單兩名台將葛蘭喬安娜和楊亞依都開出紅盤，且分別賞給蒙古和印尼對手「雙貝果」，同是連拿12局輕鬆奪勝。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。