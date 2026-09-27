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網球／出征名古屋亞運前好彩頭 詹皓晴、吳芳嫺首爾賽封后

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
詹皓晴（右）和吳芳嫺亞運前奪下首爾女網賽金盃。圖／劉雪貞提供
詹皓晴（右）和吳芳嫺亞運前奪下首爾女網賽金盃。圖／劉雪貞提供

2026名古屋亞運

名古屋亞運將攜手在女雙出擊的我國網將詹皓晴吳芳嫺，出征名古屋前先在WTA首爾女網賽合體，列頭號種子的兩人一路闖關決賽，今天碰同胞李亞芯／中國葉秋語再以6：2、6：3奪勝，以一盤未失之姿奪下合作的第2冠，也為名古屋亞運注入強心針。

詹皓晴和吳芳嫺曾在2023年華欣女網賽連手捧冠，相隔3年成名古屋亞運隊友，亞運前在首爾合體也收下佳績，這是詹皓晴生涯第23座WTA巡迴賽金盃，吳芳嫺則是第4冠。

中華網球隊上屆杭州亞運奪下2金2銀1銅佳績，詹皓晴和姊姊詹詠然帶回女雙金牌，和許育修也在混雙摘銅；詹詠然今年初正式宣告退役，詹皓晴改和吳芳嫺以第5種子之姿拚女雙連霸，混雙改搭何承叡名列頭號種子，將爭取再登頒獎台。

名古屋亞運網球賽程今天點燃戰火，女單兩名台將葛蘭喬安娜和楊亞依都開出紅盤，且分別賞給蒙古和印尼對手「雙貝果」，同是連拿12局輕鬆奪勝。

詹皓晴（左）和吳芳嫺亞運前奪下首爾女網賽金盃。圖／劉雪貞提供
詹皓晴（左）和吳芳嫺亞運前奪下首爾女網賽金盃。圖／劉雪貞提供

詹皓晴 亞運 吳芳嫺

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