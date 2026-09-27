圍棋／世界雙人圍棋最強戰 許皓鋐、楊子萱奪亞軍

在名古屋舉行的2026世界雙人圍棋最強戰，台灣代表許皓鋐、楊子萱今天在冠軍戰不敵地主日本組合一力遼、藤澤里菜，拿到世界亞軍，追平隊史在這項賽事最佳成績。

世界雙人圍棋最強戰是歷史悠久的雙人圍棋賽事，賽制採男、女混雙，比賽地點特別選在珍貴歷史古蹟的名古屋城本丸御殿舉行，共有8隊、16組頂尖選手參戰，競爭冠軍獎金500萬日圓（約新台幣100萬元），台灣派出杭州亞運金牌得主許皓鋐，搭配兩度拿到「女子最強」頭銜的楊子萱攜手出擊。

台灣組合在分組預賽繳出亮眼表現，尤其昨天接連上演驚奇，先是在AI判定勝率僅有3%情況下，許皓鋐、楊子萱展現不放棄的精神，把握盤末機會擊敗韓國強敵申旻埈、金恩持，接著又在4強戰扳倒中國組合王星昊、於之瑩，如願取得冠軍戰門票。

冠軍戰與地主日本名將一力遼搭檔藤澤里菜的組合交鋒，許皓鋐、楊子萱開局下邊黑棋大龍被吃，就算隨即轉戰上邊經營大模樣力挽狂瀾，可惜地合仍略微不足，最後許皓鋐、楊子萱無緣勝利，拿到世界亞軍，並進帳200萬日圓的亞軍獎金。

許皓鋐透過海峰棋院向中央社記者表示，楊子萱在關鍵時刻很少下拖延時間的「打將」手，這點幫了很大的忙，雖然賽前兩人因為個人賽程緊湊，沒有太多時間一起練習，但隨著賽事進行，越來越有自信，默契也變得契合。

楊子萱提到，第1盤剛上場真的非常緊張，但從第2盤奪勝後逐步建立信心，就算對冠軍戰結果感到可惜，但很開心一路打到決賽，並非常感謝許皓鋐的包容，「雙人棋真的很迷人、有趣，未來有機會希望再次搭檔。」