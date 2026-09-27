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跆拳道／全小錦板橋開打 碧華6金獲小女團體總、張烜瑜包3金

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
張烜瑜個人奪下三金。圖／大會提供
張烜瑜個人奪下三金。圖／大會提供

2026名古屋亞運

中華民國115年全國國小學生跆拳道錦標賽26日於新北市立板橋體育館進行首日賽程，今年重返新北舉辦，雖然正值中秋節連續假期，但仍有比去年數多近1300多名小將參賽，新北市地主碧華國小雖然已經多年未參賽，但在品學兼優的「兔子」林和萱領軍下奪下6金獲品勢國小女子組總冠軍；下午對打更有瑜襄道館的小四生張烜瑜包辦品勢、對打三金后。

全國國小學生跆拳道錦標賽參加的都是國小選手，品勢共分成個人組、混合雙人組和團體三人組，接著再分成國小低、中和高年級組以及黑帶或色帶組，目的是讓更多學習跆拳道的國小生都有參賽的機會，也由於全小錦重返新北市舉行，不少北部傳統強校也都報名參賽，讓會場擠的相當熱鬧。

已經三年沒有參加全小錦的碧華國小這次也報名了44人參賽，該校過去就以品勢著稱，過去擁有全少和全中運金牌小將蘇于喬和世少亞少國手許晏寧、世錦賽銀牌沈芊雯等名將，過去一直在學姐的陰影下，今年終於換成小六「兔子」林和萱領軍，而她也不負眾望，在個人國小高年級女子黑帶二段B組以8.13分高分成功摘金。

林和萱從小一就開始接觸跆拳道，她說：「剛開始是媽媽要我學點女孩子的防身術，但學一學我自己就喜歡上。」雖然每天要上安親班接著還要去道館練習，每天回到家晚上10點之後，但林和萱還是時常維持全班第一的課業，她一點都不怕生的說：「訓練很辛苦，有時早上都爬不起來，要媽媽叫我才行，但我很愛跆拳道，讓我因此有了完全不同的人生，希望未來可以持續下去！」

下午開始進行中年級對打賽程，上午已經拿下品勢個人國小中年級女子黑

帶一段C組和團體三人國小女子黑帶組雙金的瑜襄道館張烜瑜，接著在下午對打的國小中年級黑帶女子組25-27公斤級出賽，這個量級有10人出賽，張烜瑜首輪輪空後，連勝三場，決賽也以直落二拿下勝利，終於一圓三金美夢。

張烜瑜賽後開心的說：「我去年對打只拿到銀牌，很開心這次拿到金牌了，但我覺得還是有缺點要再改進，像下壓後腳沒有做好。我很喜歡跆拳道，感覺練跆拳道的人都很帥，未來明年可以拿下少年盃冠軍。」教練游仟睿說：「烜瑜是一位對自己要求非常高的選手，她的柔軟度也很好，雖然她在幼稚園時跟著哥哥才開始接跆拳道，但我覺她現在的表現甚至已經凌駕哥哥。」

跆拳道 板橋 中秋節

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