台灣有什麼世界第一？他秒答1運動「強到爆」 選手曝：國際賽比國內簡單

台灣有哪些項目能在世界舞台嶄露頭角？一名網友分享，除了國際知名的台積電之外，「巧固球」也是世界第一，意外讓不少人開始注意這項相對冷門的運動。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在社群平台「Threads」表示，「台灣有什麼世界第一？台積電、巧固球」，接著又自問「誰管巧固球」，最後笑稱「你看，我就知道他們不在乎台積電」。原本只是一段玩笑式對話，卻意外讓巧固球成為討論焦點，也讓許多人第一次認識這項台灣具代表性的運動項目。

貼文一出後，不少網友都表示「查巧固球AI還以為我打錯字，冷門到這種程度」、「對不起，我一直以為巧固球是足球巧克力的名字」、「原來沒人在乎我愛的巧固球嗎」、「什麼，我以為全世界只有雲林縣在玩」、「巧固球其實很好玩，但對觀眾來說不好看」、「其實就是沒什麼商業化、沒利益，所以參與的人少而已」、「巧固球就沒人要玩，別人當休閒，台灣當職業」。

此外，也有網友回應「我國小是巧固球校隊，台灣巧固球是世界第一」、「台灣自稱第二，沒人敢稱第一」、「台灣的巧固是獨孤求敗的等級」、「巧固球選手：國際賽反而比國內的比賽簡單」、「巧固球，台灣在世界尚無沒敵手，強到爆」、「幾個朋友是巧固球國手，拿過世界第一」。

25日名古屋亞運開打，我國「蝶王」王冠閎在男子200公尺蝶式決賽，以1分55秒05奪下金牌，也是我國史上首面亞運男子游泳金牌。

王冠閎上屆杭州亞運在男子200公尺蝶式拿下銀牌，也是繼指導教練黃智勇後，我國相隔25年再於亞運站上頒獎台的男子泳將，而今年王冠閎也再度征戰名古屋亞運，25日上午的200公尺蝶式預賽中以1分59秒40的分組第一名、總成績第2名晉級到晚間的決賽。

決賽王冠閎則是排在第5水道，隔壁道正式預賽游出所有選手最佳成績1分59秒28的中國大陸選手王曦喆，前100公尺王冠閎一度暫居第1名，前150公尺結束王冠閎依舊保持領先，最終以1分55秒05奪下金牌，也是我國游泳史上首面男子亞運金牌。