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槍與槓鈴之間！台東女中士重返賽場 臥舉75公斤摘亞洲金牌

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
陸軍台東地區指揮部機步2營機步2連後勤士陳瑋柔代表台灣參加亞洲臥舉錦標賽，站上頒獎台高舉奧會旗，拿下公開女子組47公斤級金牌。圖／陸軍台東地區指揮部提供
陸軍台東地區指揮部機步2營機步2連後勤士陳瑋柔代表台灣參加亞洲臥舉錦標賽，站上頒獎台高舉奧會旗，拿下公開女子組47公斤級金牌。圖／陸軍台東地區指揮部提供

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暌違多年離開競技舞台後，陸軍台東地區指揮部機步2營機步2連後勤士陳瑋柔中士，再度拿起熟悉的槓鈴，這次直接站上亞洲賽場。她代表台灣參加2026年亞洲經典及裝備臥舉錦標賽，在公開女子組47公斤級賽事舉出75公斤，拿下分組金牌

比賽當天，陳瑋柔首把選擇70公斤，順利完成後，第2把增加至75公斤，再次成功舉起，確定金牌到手。她第3把則挑戰82.5公斤，希望刷新全國紀錄，雖然最後沒有成功，但對她而言，能在多年後重新回到國際賽場，本身就是一次重要突破。

陳瑋柔其實很早就與健力結緣。國中1年級開始接受訓練，學生時代曾在國內賽事拿下好成績，也曾前往南非、法國、日本等國家參加國際比賽。只是大學畢業後選擇從軍，投入部隊生活，健力訓練也逐漸從生活中淡出。

加入國軍至今11年多，她曾擔任甲駕士、副班長，目前負責連隊後勤工作。直到近年支援國軍體能鑑測站期間，重新接觸重量訓練，過去熟悉的感覺慢慢回來，也讓她興起「再比一次」的念頭。

然而，重新開始並沒有想像中容易。陳瑋柔回憶，剛恢復訓練時，為了追趕過去的成績，曾把訓練強度拉得太快，結果反而受傷。經物理治療師協助調整，加上同袍鼓勵，她才逐漸找到適合自己的節奏，把訓練與休息重新安排。

更大的考驗來自時間。備戰期間部隊碰上聯勇操演，軍事訓練與勤務占去大部分時間，她只能利用零碎空檔維持訓練。沒有健身器材時，就拿磚頭等重物代替；休假則自行到健身房訓練，靠著這種「有時間就練」的方式，一點一滴把力量練回來。

經過近1年準備，她今年5月取得國手資格，9月正式踏上亞洲錦標賽舞台。從部隊勤務到國際競技，兩種完全不同的生活同時進行，陳瑋柔說，過程中最大的改變，是學會不再急著追趕過去，而是按照現在的身體狀況一步一步來。

對這名服役超過11年的女中士而言，75公斤金牌或許是這次比賽的結果，但從重新拿起槓鈴、受傷、調整訓練，到取得國手資格再站上頒獎台，這段繞了一圈的健力路，才是她多年後再次踏上國際賽場最特別的收穫。

陳瑋柔平時在部隊執行戰備任務，全副武裝持槍投入訓練，軍人身分與健力選手的生活形成鮮明對比。圖／陸軍台東地區指揮部提供
陳瑋柔平時在部隊執行戰備任務，全副武裝持槍投入訓練，軍人身分與健力選手的生活形成鮮明對比。圖／陸軍台東地區指揮部提供

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