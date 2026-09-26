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兩度延長後勝出 侯羽薔奪生涯第二冠

聯合報／ 記者陳宛晶／綜合報導
中國信託銀行贊助的「中國信託女子高爾夫之星」侯羽薔，於建大輪胎盃決勝輪歷經兩度延長賽後勝出。圖／侯羽薔親友提供
中國信託銀行贊助的「中國信託女子高爾夫之星」侯羽薔，於建大輪胎盃決勝輪歷經兩度延長賽後勝出。圖／侯羽薔親友提供

2026名古屋亞運

中國信託商業銀行贊助的「中國信託女子高爾夫之星」侯羽薔，昨天出戰TLPGA與LPGT菲律賓女子巡迴賽共證的建大輪胎盃決勝輪，歷經兩度延長賽後勝出，最終以三天低於標準桿十四桿、總桿數二○二桿奪冠。她致詞時激動落淚，感謝中國信託長期對於她以及職業女子選手的贊助，在她生日前夕收下職業生涯第二座冠軍獎盃，也為近期積極備戰日巡資格考注入信心。

侯羽薔在決勝輪吞下雙柏忌，雖抓六鳥，仍與南韓選手鄭瑟琪、業餘選手林潔恩進入延長賽，首輪延長賽中林潔恩率先止步，侯羽薔在第二次延長賽把握關鍵機會力退對手，脫穎而出。

侯羽薔於二○二一年轉入職業，並於二○二三年緯創女子公開賽勇奪職業生涯首座冠軍，近年持續征戰國內外賽事，累積經驗並逐步提升競爭力。今年侯羽薔將挑戰日巡舞台視為重要目標，本月初通過日巡資格考第二關，此次再度站上冠軍舞台，不僅展現持續精進的競技實力，也為接下來的日巡資格考增添信心。

侯羽薔表示，今年三月因左手腕傷勢而暫停比賽，直到六月重返賽場，同時準備日巡資格考，一步步找回比賽節奏，並在近期收穫不錯的成果。

中國信託長期支持高爾夫運動，除持續舉辦高爾夫賽事，亦支持優秀且具潛力的選手。侯羽薔感謝中國信託銀行、家人及球迷朋友一路以來的支持與鼓勵，她也克服傷勢、持續向前。未來將延續這股氣勢、全力備戰，期盼以更優異的成績回報眾人期待。

侯羽薔 高爾夫球 中國信託

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