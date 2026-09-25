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網球／阿爾卡拉斯受夠通宵達旦奮戰 籲大滿貫晚間11時結束賽事
本月稍早在美國網球公開賽經歷凌晨3時33分結束的惡戰後，西班牙猛將阿爾卡拉斯表示，受夠了在四大滿貫賽通宵達旦奮戰，敦促主辦單位讓賽事於晚間11時前結束。
路透社報導，尋求衛冕的阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）本月稍早在美網史上最晚結束比賽中敗給美國選手謝爾頓（Ben Shelton），止步8強。
此前，大會首週已經有3場比賽於凌晨2時以後結束，另有兩場賽事在午夜過後才落幕，而大威廉絲（Venus Williams）更參加開賽時間最晚的一場，於凌晨12時13分開打。
7座大滿貫冠軍得主阿爾卡拉斯今天於拉沃盃（LaverCup）賽前在倫敦對媒體表示：「我認為這太過分了…最後一場比賽雖然還是有觀眾留下來，但是如果早點開打，場內可能座無虛席。」
「我希望能稍微調整一下賽事時程，希望最晚於晚間11 時之前打完，或是有其他更合適作法。」
美網主辦單位美國網球協會（United States TennisAssociation）沒有針對於非辦公時間提出的置評請求作出回應。協會先前曾表示，未來將會評估時程規劃上的選項。
其他3大滿貫已經採取措施限制深夜賽事，包括溫布頓網球錦標賽有晚間11時叫停比賽的宵禁規定，法國網球公開賽則限制夜間僅安排一場比賽。
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