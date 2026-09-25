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亞運桌球／日本男團擊敗中國 睽違60年奪冠

中央社／ 名古屋24日綜合外電報導

2026名古屋亞運

日本好手張本智和在名古屋亞運桌球男子團體決賽，以3比0擊敗「世界球王」王楚欽，助日本隊奪冠，是日本桌球男團自1966年曼谷亞運後再度奪金；而桌球女子團體決賽則由中國隊擊敗日本隊。

日本電視台（Nippon TV）報導，今天的決賽為雙方各派選手舉行最多5場單打比賽，先取得3勝的一方獲勝。

第一戰，日本選手松島輝空以2比3不敵王楚欽；第二戰，則由張本智和以3比1戰勝溫瑞博；第三戰，戶上隼輔以1比3輸給林詩棟。

日本隊在1勝2敗的情況下，於第4戰派出張本智和迎戰王楚欽。張本智和以3比0贏球，把局勢扳平為2勝2敗。

邁入第5戰，松島輝空以3比1戰勝溫瑞博，最終助日本隊以3勝2敗擊敗中國隊。

張本智和目前23歲，從10多歲起效力於日本國家隊，目前世界排名第4，在這場冠軍戰替日本隊搶下兩勝。

張本智和表示：「當然很高興能夠獲勝，但我想，最重要的還是日本超越了中國、日本拿下了金牌。」他也說道：「我等了10多年，一直為了這一刻努力，真的高興得不得了。」

日媒「體育報知」報導，桌球女子團體決賽的結果也在今天出爐。日本隊以0勝3敗輸給中國隊，最終拿下銀牌，同時也是連續兩屆亞運鍍銀。

桌球女團決賽的第一戰，早田希娜以1比3不敵孫穎莎；第二戰，張本美和以2比3輸給「世界球后」王曼昱；第三戰，伊藤美誠以0比3輸給蒯曼。

中國隊在桌球女團決賽最終以3勝0敗捧走冠軍，同時完成6連霸。

張本智和與張本美和是兄妹檔，無緣在這次比賽共同「鍍金」。

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