快訊

4年前就知鄭運鵬穩輸…站台黃世杰卻大讚張善政 賴總統：他是好人才

4天連假後準颱風「舒力基」直撲台 ？ 氣象署指這天北轉角度是關鍵

聽新聞
0:00 / 0:00

離島運動會10月登場！金門代表隊今授旗 11項賽事赴馬祖拚戰

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
第十一屆離島運動會將於10月1日至4日在連江縣登場，金門縣代表隊今天舉行授旗典禮，副縣長陳祥麟（前左）將縣旗授予王志仁（前右），宣示金門代表隊正式出征。記者蔡家蓁／攝影
第十一屆離島運動會將於10月1日至4日在連江縣登場，金門縣代表隊今天舉行授旗典禮，副縣長陳祥麟（前左）將縣旗授予王志仁（前右），宣示金門代表隊正式出征。記者蔡家蓁／攝影

2026名古屋亞運

第十一屆離島運動會將於10月1日至4日在連江縣登場，金門縣代表隊今天舉行授旗典禮，金門縣副縣長陳祥麟在授旗時喊話，金門、馬祖、澎湖「離島不離心」，但到了競技場上仍要全力以赴，盼選手拿出平時訓練成果，為金門爭取佳績。

這項授旗典禮在今天下午1時30分在金門縣政府前廣場舉行，由陳祥麟主持，金門體育會副理事長唐麗輝、金門縣運動發展中心主任王志仁等人出席，陳祥麟將象徵金門榮譽的縣旗授予王志仁，宣示金門代表隊正式出征。

本屆離島運動會由金門、連江及澎湖三縣市共同參與，除了競技較量，也肩負深化三地體育交流與情感聯繫的意義，金門代表隊此次將投入籃球、羽球、桌球、網球、木球、慢速壘球、磯釣、田徑5000公尺、田徑1萬公尺、槌球及匹克球等11項賽事，選手經過一段時間訓練後，蓄勢待發。

陳祥麟致詞表示，日前離島運動會聖火傳遞，象徵金門、馬祖、澎湖三地情誼延續，也讓「離島不離心」的精神更加具體，3縣市多年來情同手足，在生活、建設及各項交流上彼此關懷、互相協助，這份情誼也將延續到運動場上。

不過，陳祥麟也笑稱，「雖然離島是兄弟，但在賽場上還是要盡力。」他期勉所有選手把平日訓練的成果充分發揮，在場上展現最佳競技水準，既是對比賽的尊重，也是對馬祖、澎湖等兄弟縣市選手最大的敬意。

縣府也期盼選手在4天賽事中全力拚戰、享受比賽，除了爭取佳績，也透過運動讓金門與馬祖、澎湖的情誼更加緊密。

第十一屆離島運動會將於10月1日至4日在連江縣登場，金門縣代表隊今天舉行授旗典禮，副縣長陳祥麟（前左二）、金門體育會副理事長唐麗輝（前右二）、金門縣運動發展中心主任王志仁（前右一）等人與選手合影。記者蔡家蓁／攝影
第十一屆離島運動會將於10月1日至4日在連江縣登場，金門縣代表隊今天舉行授旗典禮，副縣長陳祥麟（前左二）、金門體育會副理事長唐麗輝（前右二）、金門縣運動發展中心主任王志仁（前右一）等人與選手合影。記者蔡家蓁／攝影

第十一屆離島運動會將於10月1日至4日在連江縣登場，金門縣代表隊今天舉行授旗典禮，副縣長陳祥麟（中）與參加選手代表加油打氣並合影。記者蔡家蓁／攝影
第十一屆離島運動會將於10月1日至4日在連江縣登場，金門縣代表隊今天舉行授旗典禮，副縣長陳祥麟（中）與參加選手代表加油打氣並合影。記者蔡家蓁／攝影

第十一屆離島運動會將於10月1日至4日在連江縣登場，金門縣代表隊今天舉行授旗典禮，副縣長陳祥麟將縣旗授予王志仁（前），他揮舞縣旗，宣示金門代表隊正式出征。記者蔡家蓁／攝影
第十一屆離島運動會將於10月1日至4日在連江縣登場，金門縣代表隊今天舉行授旗典禮，副縣長陳祥麟將縣旗授予王志仁（前），他揮舞縣旗，宣示金門代表隊正式出征。記者蔡家蓁／攝影

金門 離島 馬祖

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

亞洲U12網球團體錦標賽新加坡決賽 明仁小將張綵軒及2名隊友勇奪銀牌

金門警友會沉寂後重新啟動 李光杏接首任理事長誓言當警察最堅實後盾

影／名古屋亞運代表團陸續啟程 林昀儒、李智凱等今早出發

圖輯／賴清德總統國訓中心授旗 勉勵亞運選手勇敢逐夢為國爭光

相關新聞

卡巴迪／世界總會任要職！林國瑞當選副會長

我國在國際運動總會又有重要職位，代表中華民國卡巴迪運動協會的副理事長林國瑞，當選卡巴迪世界總會副會長。

離島運動會10月登場！金門代表隊今授旗 11項賽事赴馬祖拚戰

第十一屆離島運動會將於10月1日至4日在連江縣登場，金門縣代表隊今天舉行授旗典禮，金門縣副縣長陳祥麟在授旗時喊話，金門、馬祖、澎湖「離島不離心」，但到了競技場上仍要全力以赴，盼選手拿出平時訓練成果，為金門爭取佳績。

DAZN攜手Triton Poker拓展運動娛樂版圖 世界頂級高額競技撲克賽事節目台灣上線

DAZN攜手Triton Poker，將《The Triton Collection》帶進台灣，蒙地卡羅站已上線，並以中文講評解析頂尖牌局。

廟埕變球場、揮拍迎雙十！2026鹿耳門匹克球嘉年華10月3日登場

2026鹿耳門匹克球嘉年華10月3日至4日登場，將匹克球帶進台南正統鹿耳門聖母廟，設教學、闖關、抽獎及歌手演出。

足球／稱足球是男性運動還抓女裁判手 美足大聯盟二軍教練遭鍘

美國職業足球大聯盟（MLS）哥倫布機組員隊今天表示，已開除旗下二隊阿根廷籍教練伊瓜因。原因是他對一名女性裁判說「別忘了，...

亞運空手道／銅牌戰不敵香港 男子團體型錯過頒獎台

空手道成為名古屋亞運中華代表團「獎牌庫」，今天最終日賽程差點再獎牌入袋，杜承翰、李翔軒和張雲翔闖關男子團體型銅牌戰，可惜最終戰和香港隊的對決以2：3敗陣，錯過登上頒獎台的機會。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。