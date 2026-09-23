離島運動會10月登場！金門代表隊今授旗 11項賽事赴馬祖拚戰

第十一屆離島運動會將於10月1日至4日在連江縣登場，金門縣代表隊今天舉行授旗典禮，金門縣副縣長陳祥麟在授旗時喊話，金門、馬祖、澎湖「離島不離心」，但到了競技場上仍要全力以赴，盼選手拿出平時訓練成果，為金門爭取佳績。

這項授旗典禮在今天下午1時30分在金門縣政府前廣場舉行，由陳祥麟主持，金門體育會副理事長唐麗輝、金門縣運動發展中心主任王志仁等人出席，陳祥麟將象徵金門榮譽的縣旗授予王志仁，宣示金門代表隊正式出征。

本屆離島運動會由金門、連江及澎湖三縣市共同參與，除了競技較量，也肩負深化三地體育交流與情感聯繫的意義，金門代表隊此次將投入籃球、羽球、桌球、網球、木球、慢速壘球、磯釣、田徑5000公尺、田徑1萬公尺、槌球及匹克球等11項賽事，選手經過一段時間訓練後，蓄勢待發。

陳祥麟致詞表示，日前離島運動會聖火傳遞，象徵金門、馬祖、澎湖三地情誼延續，也讓「離島不離心」的精神更加具體，3縣市多年來情同手足，在生活、建設及各項交流上彼此關懷、互相協助，這份情誼也將延續到運動場上。

不過，陳祥麟也笑稱，「雖然離島是兄弟，但在賽場上還是要盡力。」他期勉所有選手把平日訓練的成果充分發揮，在場上展現最佳競技水準，既是對比賽的尊重，也是對馬祖、澎湖等兄弟縣市選手最大的敬意。

縣府也期盼選手在4天賽事中全力拚戰、享受比賽，除了爭取佳績，也透過運動讓金門與馬祖、澎湖的情誼更加緊密。

第十一屆離島運動會將於10月1日至4日在連江縣登場，金門縣代表隊今天舉行授旗典禮，副縣長陳祥麟（前左二）、金門體育會副理事長唐麗輝（前右二）、金門縣運動發展中心主任王志仁（前右一）等人與選手合影。記者蔡家蓁／攝影

第十一屆離島運動會將於10月1日至4日在連江縣登場，金門縣代表隊今天舉行授旗典禮，副縣長陳祥麟（中）與參加選手代表加油打氣並合影。記者蔡家蓁／攝影