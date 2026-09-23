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DAZN攜手Triton Poker拓展運動娛樂版圖 世界頂級高額競技撲克賽事節目台灣上線

聯合新聞網／ 綜合報導
DAZN攜手Triton Poker進軍台灣，攜手拓展亞太市場版圖。 DAZNTaiwan提供
DAZN攜手Triton Poker進軍台灣，攜手拓展亞太市場版圖。 DAZNTaiwan提供

2026名古屋亞運

全球領先運動娛樂串流平台 DAZN 持續拓展台灣運動娛樂版圖，正式攜手全球頂尖高額撲克巡迴賽Triton Poker Series，將旗艦節目「The Triton Collection」帶給台灣觀眾。首波率先推出2023年蒙地卡羅站賽事，觀眾可透過 DAZN 串流平台隨選觀看，並於每週四鎖定有線電視頻道 DAZN 1及 MOD DAZN 3。未來也將陸續推出不同年份及全球各大分站賽事，搭配台灣在地專業中文講評，帶領觀眾走進世界頂尖牌手的競技舞台，從讀牌、下注到臨場決策，感受高額撲克每一手牌背後的策略與攻防。

從蒙地卡羅走向全球頂級牌桌　中文專業講評拆解關鍵牌局

「The Triton Collection」集結Triton Poker Series世界各地賽事，足跡橫跨蒙地卡羅、倫敦、馬德里、巴哈馬、濟州島及蒙特內哥羅等地，匯聚全球頂尖牌手同場較勁。節目不只聚焦牌桌上的高額對決，更透過電影級賽事影像，結合經典牌局、選手故事、關鍵決策及幕後花絮，從牌桌內外不同視角，呈現高額競技撲克的獨特魅力。

一手牌的勝負，不只取決於手中的牌，更考驗牌手對局勢的判斷與出手時機。從觀察對手、判讀牌局、下注策略，到關鍵時刻選擇加注、跟注或棄牌，「The Triton Collection」透過台灣在地專業中文講評，深入拆解世界頂尖牌手在牌桌上的關鍵決策，讓首次接觸競技撲克的觀眾也能掌握賽事脈絡；熟悉撲克的玩家，則能進一步看懂高手如何判斷局勢、在高額牌局中掌握節奏、靈活出招。

DAZN攜手Triton Poker進軍台灣　攜手拓展亞太市場版圖

隨著競技撲克在全球持續受到關注，DAZN此次攜手Triton Poker Series，將世界級高額撲克賽事帶進台灣；過在地化中文講評，讓更多觀眾能夠深入了解競技撲克。從頂尖牌手正面交鋒、關鍵牌局到每一次下注背後的思考與策略，讓觀眾不只看勝負，更能看懂牌局，也為台灣運動迷帶來不同以往的觀賽選擇。

DAZN Taiwan 董事總經理江欣鴻表示：「DAZN 一直致力於將世界各地精彩的運動娛樂內容帶給台灣觀眾。Triton Poker Series匯聚全球頂尖牌手，每一場賽事不只有高額獎金帶來的緊張張力，更考驗選手的策略、判斷與臨場決策。透過這次合作與專業中文講評，希望讓更多台灣觀眾能夠看懂牌局、、投入比賽，感受頂級競技撲克的魅力。」

Triton Poker Series執行長 Andy Wong表示：「持續拓展 Triton 在亞太地區的影響力，是我們的重要發展方向，這次能與 DAZN Taiwan 這樣具影響力的運動串流平台合作，是非常關鍵的一步。透過高規格製作內容，搭配台灣在地專業講評，希望讓更多本地觀眾能夠輕鬆接觸並欣賞高額競技撲克的魅力。」

「The Triton Collection」2023年蒙地卡羅站現已於 DAZN Taiwan 上線，觀眾可透過 DAZN串流平台隨選觀看，並於每週四鎖定有線電視頻道 DAZN 1及 MOD DAZN 3。未來也將陸續推出不同年份及不同分站的 Triton Poker Series 賽事，跟著世界頂尖牌手前進全球各大牌桌，從讀牌、下注到最後攤牌，感受高額撲克瞬息萬變的賽場張力。

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