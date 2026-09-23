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廟埕變球場、揮拍迎雙十！2026鹿耳門匹克球嘉年華10月3日登場

聯合新聞網／ 綜合報導
2026鹿耳門匹克球嘉年華10月3日登場。 大漢整合行銷提供
2026鹿耳門匹克球嘉年華10月3日登場。 大漢整合行銷提供

2026名古屋亞運

傳統廟宇文化場域也能成為全民揮拍的運動舞台！「2026鹿耳門匹克球嘉年華」將於10月3日（六）至4日（日）在台南正統鹿耳門聖母廟登場，將近年受到矚目的匹克球帶進廟埕，邀請民眾親自拿起球拍，感受揮拍樂趣。活動從白天的匹克球體驗一路延續到夜晚，晚會邀請到台語歌壇資深唱將張秀卿登台演出，郭婷筠、郭忠祐、黃新皓、吳美琳、彭正等實力派歌手也將輪番登台，雙十前夕、聖母出巡時，讓民眾從早到晚在傳統廟埕前感受不同以往的假日活動。

對許多民眾來說，可能有聽過匹克球，但真正接觸、實際拿起球拍體驗的機會並不多。中華民國文化休閒運動協會這次特別將匹克球與鹿耳門在地文化結合，希望讓民眾在感受地方文化特色的同時，也能親自體驗這項運動。活動現場特別安排專業教練進行教學，帶領第一次接觸的民眾實際揮拍，讓原本只是聽過匹克球的民眾，也有機會真正下場體驗。

這次活動不只讓民眾實際體驗匹克球，也將這項運動融入趣味闖關，推出「神射手－匹克穿洞高手」、「球球入洞！匹克連連看」兩項遊戲，讓民眾在揮拍之餘，也能透過遊戲挑戰自己；祈福打卡及互動抽獎也同步登場，參與活動就有機會將長榮航空亞洲來回機票帶回家，傍晚還有名人表演賽，由教練帶領名人實際上場進行趣味對打，為現場帶來更多看點。

首度舉辦的「2026鹿耳門匹克球嘉年華」，希望讓更多民眾有機會接觸這項運動，並從實際參與中增加對匹克球的認識，不論是平時就有接觸匹克球的球友、親子家庭，或是對匹克球感到好奇、想要嘗試的民眾都能一起參與，也希望藉由首屆活動，吸引更多不同族群參與，讓匹克球持續走進更多人的運動生活。

2026鹿耳門匹克球嘉年華10月3日登場。 大漢整合行銷提供
2026鹿耳門匹克球嘉年華10月3日登場。 大漢整合行銷提供

2026鹿耳門匹克球嘉年華10月3日登場。 大漢整合行銷提供
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