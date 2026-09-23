足球／稱足球是男性運動還抓女裁判手 美足大聯盟二軍教練遭鍘

美國職業足球大聯盟（MLS）哥倫布機組員隊今天表示，已開除旗下二隊阿根廷籍教練伊瓜因。原因是他對一名女性裁判說「別忘了，這是男人的運動」，並在握手時拒絕放手。

法新社報導，伊瓜因（Federico Higuain）因這起事件領到紅牌，並遭禁賽兩場，哥倫布機組員隊（Columbus Crew）隨後決定將他解聘。

球隊總經理陶爾（Issa Tall）表示：「我們認為，讓伊瓜因結束職務最符合球隊、球員及支援團隊的最佳利益。」

陶爾說：「經過本週多次討論，並進一步評估過去1個月後，我們認為（他）作為球隊領導者，未達到球團的要求。」

美國運動新聞網站「運動員」（The Athletic）引述球團匿名消息人士報導，伊瓜因在後續面談中「不願反省或承擔責任，也沒有公開道歉」

這起事件發生在MLS NEXT Pro聯賽一場比賽期間。

專業足球裁判協會（Professional Soccer RefereesAssociation）表示，伊瓜因「對這名女性裁判進行了兩項蓄意的肢體及性別歧視行為，緊握她的手不放，儘管對方已三度要求他鬆手」。

這個裁判工會說：「這種肢體上的威脅，加上『別忘了，這是男人的運動』這句具貶義且性別歧視的評論。」

工會批評聯盟最初僅禁賽兩場的處分「遠遠不足」，並要求至少禁賽6場。

工會發布聲明指出：「女性讓這項運動在各層級都更完善。她們不應該為了證明自身價值而必須承受威脅或貶抑言語。」

「我們的女性裁判已經在國際賽場證明了她們的實力，她們理應獲得與其他裁判一樣的尊重、尊嚴與安全的工作環境。」

費德里科．伊瓜因的弟弟岡薩洛（GonzaloHiguain）也是足壇一員，曾擔任阿根廷國家隊和西甲勁旅皇家馬德里前鋒。