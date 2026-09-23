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亞運空手道／銅牌戰不敵香港 男子團體型錯過頒獎台

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
中華空手道男子團體型闖進銅牌戰，最終以2：3不敵香港隊。圖／中華奧會提供
中華空手道男子團體型闖進銅牌戰，最終以2：3不敵香港隊。圖／中華奧會提供

2026名古屋亞運

空手道成為名古屋亞運中華代表團「獎牌庫」，今天最終日賽程差點再獎牌入袋，杜承翰、李翔軒和張雲翔闖關男子團體型銅牌戰，可惜最終戰和香港隊的對決以2：3敗陣，錯過登上頒獎台的機會。

名古屋亞運19日開幕，中華代表團前三日累積獲得1金3銀5銅，其中空手道就包辦4面銅牌，昨天女子團體型也有獎牌進帳。

空手道對的連續奪牌紀錄，今天由男子團體型和女子對打50公斤級的鍾雅淇接棒。早上率先出賽的寶島男將，8強賽碰柬埔寨以4：1過關，但4強賽面對澳門隊以5：0敗陣，落到銅牌戰。

銅牌戰面對香港隊，後上場的中華隊以2：3的些微差距落敗，沒能再帶回獎牌，分數公佈的剎那三位選手都難掩失落。

空手道隊壓軸上陣的鍾雅淇將從16強賽打起，首戰科威特對手。

亞運 香港 柬埔寨

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