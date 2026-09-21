雷理莎擔任代言人 富邦人壽高雄馬明年1月登場

由高雄市政府運動發展局主辦、富邦人壽冠名贊助的「2027富邦人壽高雄馬拉松」將於明年1月9、10日登場，今天記者會宣布賽事全新亮點，馬拉松組與半程馬拉松組將首度挑戰「貫穿南北高雄」全新路線， 並採「A-B」點設計，從高雄夢時代時代大道起跑，一路奔向高雄國家體育場，讓跑者以雙腳感受高雄城市風景與活力。

除了全馬、半馬之外，2027富邦人壽高雄馬拉松也持續打造兼具趣味與全民參與的賽事內容，人氣活動「恐龍競速爭霸賽」持續登場，讓跑者化身恐龍，在賽道上展開趣味對決；休閒組則提供不同年齡層民眾參與的選擇，讓馬拉松不只是專業跑者的競技舞台，也成為全民共享的城市運動嘉年華。

今年賽事邀請人氣跑者雷理莎擔任代言人，今天記者會現場雷里莎也與Fubon Angels一同亮相並進行跑衣走秀，展現2027富邦人壽高雄馬拉松全新賽事風貌。雷里莎也分享自己的參賽期待，號召更多跑者一起加入富邦人壽高雄馬拉松行列，感受高雄獨有的熱情與活力。

高市府運發局局長侯尊堯表示，富邦人壽高雄馬拉松是以跑者視角規劃，除了讓跑者跑遍高雄，也持續將高雄在地特色融入賽事體驗，也邀請現場來賓與他一同參賽，與他一起在高雄馬拉松賽道上破PB。

2027年延續高富馬廣受跑者喜愛的特色美食補給概念，規劃梓官烏魚子、旗山香蕉蛋糕、新興老江紅茶、中華滷味豆干、燕巢芭樂、阿嬤的咖啡館見糠鳳梨酥等在地風味特色美食，同時延續2026年的綠色賽事理念，賽事跑衣採用再生布料製作，各項手冊及證 書持續採電子化，選手物資則以環保紙袋包裝，從服裝、文件到物資包裝，盡力降低賽事對環境造成的負擔，實踐淨零碳排與綠色賽事理念，致力打造兼具運動與永續價值的馬拉松賽事，讓跑者在享受運動的同時，也能為環境永續、 愛護地球盡一份力。

2027富邦人壽高雄馬拉松將於明年1月9日和10日舉行，報名自即日起到10月23日止，27日23點59分前完成報名可享早鳥優惠。

「2027富邦人壽高雄馬拉松」將於明年1月9日、10日登場，今天舉行賽事記者會。圖／高市府運發局提供