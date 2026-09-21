足球／DAZN攜手Roborock石頭科技打造「DAZN之夜」逾200球迷熱血見證馬德里德比

神預測再抽2027馬德里德比門票

全球領先運動娛樂串流平台DAZN於9月20日晚間攜手全球智慧清潔家電領導品牌Roborock石頭科技，在台北大巨蛋SPORTS NATION舉辦「DAZN之夜－西班牙馬德里德比」直播派對，吸引超過200位球迷到場，共同見證馬德里競技以2比1力退皇家馬德里。雙方球迷熱情應援，搭配有獎徵答、足球PK挑戰及抽獎活動，將德比熱度帶到台北。DAZN與Roborock石頭科技也預告合作將延續至西甲國家德比，推出「神預測活動」，最大獎送出2027年4月5日伯納烏馬德里德比門票2張，讓台灣球迷有機會親自前進西班牙，感受世界級德比現場。

馬競2比1主場力退皇馬 紅牌成德比戰重要轉折

本季首場馬德里德比在馬德里競技主場大都會球場登場，超過7萬名球迷進場見證同城宿敵正面交鋒。雙方上半場展開高強度攻防與身體對抗，卻始終未能攻破對方球門，以0比0進入中場休息。戰局直到下半場出現關鍵轉折，皇家馬德里後衛Dean Huijsen在禁區內對Giuliano Simeone犯規，經VAR確認後遭紅牌罰下，馬競同時獲得十二碼機會。

取得人數優勢後，馬競立即把握機會，Alejandro Grimaldo主罰十二碼率先破門，Jonathan David隨後再下一城，將領先擴大至2比0。少打一人的皇馬仍積極尋求反攻，直到第89分鐘才由Antonio Rüdiger扳回一球，但為時已晚，最終馬競以2比1守住勝果，在主場收下關鍵3分。此役過後，馬競積分來到16分、躍居聯賽第二，皇馬則以15分暫居第四。

DAZN獨家轉播西甲 線上線下打造球迷觀賽體驗

場上戰況緊張，台北「DAZN之夜」現場氣氛也隨著比賽進程持續升溫。皇馬與馬競球迷陣營壁壘分明，每一次攻門、進球與關鍵判罰，都引發不同陣營的歡呼與驚呼。除了大螢幕同步直播賽事，DAZN更將互動活動貫穿整晚，賽前透過西甲有獎徵答考驗球迷對聯賽與球隊的熟悉度，中場休息安排足球PK挑戰賽，邀請球迷親自上場一較高下；賽後再透過比分預測抽獎送出好禮，讓現場球迷不只看球，更能實際參與其中。只是看球，更能一起玩、一起聊、一起為支持球隊加油的「DAZN之夜」。

DAZN之夜吸引超過200位球迷到場，共同感受馬德里德比熱烈氣氛。 DAZNTaiwan提供

一座城市、兩種信仰，馬德里德比不只是同城球隊之間的較量。皇家馬德里擁有輝煌冠軍歷史，長年承載球迷對勝利與華麗足球的期待；另一邊，「床單軍團」馬德里競技則以強悍、韌性與永不放棄的球風著稱，主場球迷的歌聲與高分貝吶喊，更成為球隊最鮮明的特色。截然不同的足球文化，加上超過百年的競爭歷史，讓兩隊每一次碰頭都成為西甲最具話題性的焦點賽事之一。

DAZN在台灣獨家轉播西甲聯賽，持續將皇家馬德里、巴塞隆納、馬德里競技等豪門賽事帶給台灣球迷，並透過「DAZN之夜」將線上賽事轉播延伸至線下觀賽活動。DAZN Taiwan總經理江欣鴻表示：「馬德里德比一直是西甲最具代表性的賽事之一，很高興這次能攜手石頭科技，把這場世界級對決的觀賽熱情帶到台灣。DAZN不只希望提供精彩的賽事轉播，更希望讓球迷有機會聚在一起看球、為喜愛的球隊加油。未來也會持續透過更多線上與線下活動，讓台灣球迷更貼近西甲，感受世界頂級足球的魅力。」

DAZN之夜吸引超過200位球迷到場，共同感受馬德里德比熱烈氣氛。 DAZNTaiwan提供

DAZN攜手Roborock石頭科技再加碼 神預測抽伯納烏馬德里德比門票

今年Roborock石頭科技正式成為皇家馬德里全球合作夥伴，此次攜手DAZN舉辦馬德里德比直播派對，雙方更將合作延伸至下一場西甲重量級對決，推出「DAZN × 石頭科技－西甲國家德比神預測活動」。球迷參與國家德比戰況預測，就有機會抽中多項好禮，最大獎更送出2027年4月5日皇家馬德里於伯納烏主場迎戰馬德里競技的「馬德里德比」門票2張，讓台灣球迷從在台北相聚看球，更有機會親自前進西班牙、走進伯納烏球場，感受馬德里德比的現場震撼。

DAZNTaiwan提供

Roborock石頭科技台灣行銷經理鄭軍睿表示：「今年石頭科技很榮幸成為皇家馬德里的全球合作夥伴，今晚大家能夠相聚在這裡，是因為我們都有一件共同熱愛的事，那就是足球。希望大家盡情享受這場精彩的馬德里德比，為自己喜愛的球隊加油。未來石頭科技也期待與更多台灣球迷一起，創造更多與足球有關的精彩時刻。」

除了足球合作，Roborock石頭科技台北統一時代百貨週年慶也將於10月1日至26日登場，推出滿5,000送500優惠；10月19日起更將舉辦快閃活動，首日將有神秘嘉賓驚喜現身擔任一日店長，現場還有機會抽中旗艦掃地機。從「DAZN之夜」到接下來的西甲國家德比神預測，DAZN與Roborock石頭科技持續透過賽事、線下活動與球迷互動，為台灣球迷帶來更多參與西甲、貼近世界頂級足球的機會。