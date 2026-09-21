快訊

二度傷害！議員揭台中公所女職員1天遭猥褻10多次 因程序瑕疵重啟調查

半導體跨入材料新戰場 「造光路、挖水路」並進

時尚圈第一貴公子人生謝幕！傳奇超模辛蒂克勞馥27歲帥兒離世

聽新聞
0:00 / 0:00

健美國手選拔精彩落幕　何宇庭勇奪雙料總冠軍

聯合報／ 即時報導
中華民國健美健身協會國手選拔參賽人數踴躍中華民國健美健身協會秘書長陳緯哲（前排左起）、TSNA總經理林尚賢、博斯數位總經理黃敬庭、BeRule營養品牌總經理白宗正、CTBBF副祕書長羅仕傑。圖／中華民國健美健身協會提供
中華民國健美健身協會國手選拔參賽人數踴躍中華民國健美健身協會秘書長陳緯哲（前排左起）、TSNA總經理林尚賢、博斯數位總經理黃敬庭、BeRule營養品牌總經理白宗正、CTBBF副祕書長羅仕傑。圖／中華民國健美健身協會提供

2026名古屋亞運

中華民國健美健身協會國手選拔兩日參賽人數達851人，不僅寫下新的健身賽事紀錄，也反映出台灣投入健身健美運動的人口與競技能量持續成長。

中華民國健美健身協會秘書長陳緯哲強調從賽事籌備、選手競技舞台的建構，到健身健美運動的推廣與國際交流，協會持續投入相關工作，希望更完善的競賽制度與大型賽事，讓全台更多優秀選手被看見，為未來代表台灣站上國際舞台累積更多能量。

首日賽事年逾70歲依然站上比基尼舞台，廖桂蘭成資深組焦點，對許多人而言，健身可能始於追求體態，但隨著時間累積，更重要的是維持健康、肌力與生活品質。廖桂蘭站上競賽舞台，不只是完成一場比賽，更展現不同世代女性對健康、自信與自我挑戰的態度。她的登場，也讓本屆賽事所傳遞的「全民健身」 精神更加鮮明運動沒有年齡限制，只要願意開始，每個人生階段都能找到屬於自己的舞台。

各項冠軍

男子形體總冠軍 趙庭右

女子比基尼總冠軍 唐育菁

男子健美總冠軍 張家榮

女子形體總冠軍 張舒婷

古典形體總冠軍 何宇庭

中華民國健美健身協會國手選拔參賽人數踴躍，奪冠選手趙庭右（左）、唐育菁（右）。圖／中華民國健美健身協會提供
中華民國健美健身協會國手選拔參賽人數踴躍，奪冠選手趙庭右（左）、唐育菁（右）。圖／中華民國健美健身協會提供

中華民國健美健身協會國手選拔參賽人數踴躍，奪冠選手張家榮（左起）、張舒婷、何宇庭。圖／中華民國健美健身協會提供
中華民國健美健身協會國手選拔參賽人數踴躍，奪冠選手張家榮（左起）、張舒婷、何宇庭。圖／中華民國健美健身協會提供

健身 美國 冠軍

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

新北原住民族運動會900選手拚全原運代表資格 個人冠軍8萬增至15萬

亞運綜合格鬥／首屆格鬥之旅落幕 林郁芬：留下美好的回憶

去年因食物中毒錯失比賽 南一中李柏霆捲土重來摘國際資訊奧賽金牌

新北5國手出征國際技能競賽 侯友宜授旗勉勵選手挑戰世界

相關新聞

健美國手選拔精彩落幕　何宇庭勇奪雙料總冠軍

中華民國健美健身協會國手選拔兩日參賽人數達851人，不僅寫下新的健身賽事紀錄，也反映出台灣投入健身健美運動的人口與競技能量持續成長。

台灣人壽董字輩 帶頭「泳」闖日月潭

台灣人壽連續三年「泳」闖日月潭，董字輩「泳」士首度出任務，台灣人壽獨立董事林建智、董事暨中國信託產險董事長王志誠與保險顧問組隊參賽，挑戰長泳日月潭，台灣人壽總經理莊中慶與吉祥物台灣阿龍擔任「泳渡大使」，應援泳士們，以行動力挺國際級運動、投資健康資產。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。