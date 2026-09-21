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健美國手選拔精彩落幕 何宇庭勇奪雙料總冠軍
中華民國健美健身協會國手選拔兩日參賽人數達851人，不僅寫下新的健身賽事紀錄，也反映出台灣投入健身健美運動的人口與競技能量持續成長。
中華民國健美健身協會秘書長陳緯哲強調從賽事籌備、選手競技舞台的建構，到健身健美運動的推廣與國際交流，協會持續投入相關工作，希望更完善的競賽制度與大型賽事，讓全台更多優秀選手被看見，為未來代表台灣站上國際舞台累積更多能量。
首日賽事年逾70歲依然站上比基尼舞台，廖桂蘭成資深組焦點，對許多人而言，健身可能始於追求體態，但隨著時間累積，更重要的是維持健康、肌力與生活品質。廖桂蘭站上競賽舞台，不只是完成一場比賽，更展現不同世代女性對健康、自信與自我挑戰的態度。她的登場，也讓本屆賽事所傳遞的「全民健身」 精神更加鮮明運動沒有年齡限制，只要願意開始，每個人生階段都能找到屬於自己的舞台。
各項冠軍：
男子形體總冠軍 趙庭右
女子比基尼總冠軍 唐育菁
男子健美總冠軍 張家榮
女子形體總冠軍 張舒婷
古典形體總冠軍 何宇庭
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