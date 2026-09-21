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台灣人壽董字輩 帶頭「泳」闖日月潭

聯合報／ 記者賴昭穎／台北報導
台灣人壽獨立董事林建智（右二）、董事暨中國信託產險董事長王志誠（左二）首次泳渡成功完賽。圖／台灣人壽提供
台灣人壽獨立董事林建智（右二）、董事暨中國信託產險董事長王志誠（左二）首次泳渡成功完賽。圖／台灣人壽提供

2026名古屋亞運

台灣人壽連續三年「泳」闖日月潭，董字輩「泳」士首度出任務，台灣人壽獨立董事林建智、董事暨中國信託產險董事長王志誠與保險顧問組隊參賽，挑戰長泳日月潭，台灣人壽總經理莊中慶與吉祥物台灣阿龍擔任「泳渡大使」，應援泳士們，以行動力挺國際級運動、投資健康資產。

「日月潭國際萬人泳渡」昨登場，莊中慶說，日月潭已成台灣最驕傲的運動觀光名片，台灣人壽力挺南投與在地觀光，不僅每年淨潭、開發日月行館，邀請全球三萬名員工來日月潭旅遊，更長期支持日月潭萬人泳渡，每年到此一「游」也是台灣人壽年度大事，鼓勵保險顧問健康自主管理，因為運動是身心健康最好的保險，未來將持續發揮永續金融影響力促進全民健康。

林建智表示，泳渡比想像中輕鬆，雖然一度腳抽筋仍然勇往直前，抵達對岸時成就感十足，這項賽事可以凝聚團隊向心力，鼓勵大家勇敢挑戰自我。

王志誠高中時代就是游泳健將，賽前兩個月自我特訓，實際下水才知道什麼叫「乘風破浪」，因此喝了好幾口水，透過泳渡用行動力證明運動企業「係金ㄟ」，誓言下次要再次挑戰。

台灣人壽鼓勵客戶自主健康管理，更透過祖孫三代健走、TeamWalk健康企業競賽、支持運動賽事等，成為官方認證運動企業，未來將持續串聯保險保障與康養服務，扮演客戶最給力的健康夥伴。

日月潭 台灣人壽 萬人泳渡

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