台灣人壽董字輩 帶頭「泳」闖日月潭

名古屋亞運中華代表團第一面獎牌，昨天在空手道賽場出爐，台灣女將簡慧萱第二度征戰亞運，在女子個人「型」奪下銅牌，一掃三年前因錯失獎牌而爆哭的遺憾，她昨感謝各方的協助，也謝謝自己的努力，賽後更忍不住喜極而泣，兩次的眼淚代表不同心情。

2026-09-21 00:00