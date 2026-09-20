日月潭萬人泳渡導入GPS即時定位 科技守護身障與視障泳者水域安全

2026年日月潭萬人泳渡圓滿落幕，今年活動持續強化水域安全與科技應用，除導入泳者下水雙晶片管理機制，協助掌握泳者進出水域狀況，也可透過晶片識別協助尋回遺失魚雷浮標。台灣運動科技公司快樂島股份有限公司今年並將GPS即時定位技術應用於泳渡安全服務，協助掌握身障選手及視障運動員在開放水域中的移動位置與泳渡軌跡。

快樂島股份有限公司執行長黃俊頴表示，今年已是第四年協助日月潭萬人泳渡，定位設備今年進一步升級，採用「GPS定位結合4G通訊技術」，讓泳者於泳渡過程中可即時回傳位置與移動軌跡，提供水安及後端支援團隊掌握泳者狀況。新一代裝置也朝輕量化及簡化部署方向發展，無須額外架設專用基地台，未來可望延伸至登山、越野跑、自行車、鐵人三項及其他戶外運動安全應用，讓參與者與親友都能更即時掌握活動狀況。

本次也特別感謝新北市救生員教育服務推廣協會／水安聯合會會長呂啓帆及團隊投入水域安全服務；國際獅子會300 A3區第九專區第21分區主席鍾文斌長期熱心公益，今年更親自陪同視障泳者下水完成泳渡，實際體驗GPS定位科技於水域安全上的應用。現場亦感謝南投縣水里鄉成城國小謝濰萁校長了解運動科技導入情形並為選手加油，透過運動科技、水安與公益夥伴共同投入，讓科技真正走進開放水域安全服務現場。

2026日月潭萬人泳渡導入GPS即時定位，透過即時軌跡掌握泳者位置，強化開放水域安全支援。圖／快樂島公司提供