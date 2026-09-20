台維斯盃／曾俊欣獨拿兩點、吳東霖大逆轉 中華隊五點大戰退瑞典

中華隊在2026台維斯盃世界一級賽事出戰瑞典隊，爭取前進2027台維斯盃總決賽資格戰的機會，雙方激戰到決勝第五點，中華隊在吳東霖「關門」成功下悍衛主場。

台維斯盃是國際男子網壇最具代表性的國家隊團體賽事之一，中華隊今年2月在世界一級升降賽擊敗黎巴嫩，保住世界一級資格，本周和曾在台維斯盃7度封王的瑞典隊交手，昨天兩點單打結束雙方各拿1點。

今天先進行的雙打，即將在名古屋亞運合作的許育修／何承叡，面對格雷維柳斯（Erik Grevelius）／約蘭松（Andre Goransson），首盤以4：6失守，第二盤緊咬比分但關鍵第11局遭到破發，最終以4：6、5：7讓出勝利。

昨天打下單打勝的「夜市球王」曾俊欣，今天第4點單打再上陣，面對身高191公分的沃林（Olle Wallin）打得強勢，僅花1小時又15分鐘就以6：1、6：4奪勝，個人獨拿兩點下將戰局延長到決勝第5點。

第5點雙方都賽前變陣，中華隊由吳東霖取代許育修上陣，瑞典由原本的弗利伯格（Karl Friberg）改為達林（Max Dahlin）出賽；吳東霖首盤在0：4落後下演出驚天逆轉，連趕6局先下一城，最終以兩個6：4關門成功。

獨拿兩點的曾俊欣提到，有先看昨天沃林和許育修的比賽做功課，有發現對手一發進球率較低，今天對手狀態也延續，第一盤拿得比較容易，但第二盤對手狀態加溫，分數拉鋸，有告訴自己要專注在每一局，幸運在盤末完成關鍵破發，順利以直落二收下勝利。

雙打下場的何承叡表示，經過台維斯盃的洗禮，和許育修愈來愈熟悉彼此的站位和跑位，後面幾天會繼續為亞運訓練，希望在名古屋有好的發揮。

雖沒能為中華隊守護勝場，許育修認為本周為台維斯盃的準備和下場，都是很好的養分，「拿到這個經驗，對後續亞運是很好的幫助。」