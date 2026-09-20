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新北原住民族運動會900選手拚全原運代表資格 個人冠軍8萬增至15萬

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導
新北市長侯友宜與參賽選手合影。記者黃子騰／攝影
新北市長侯友宜與參賽選手合影。記者黃子騰／攝影

2026名古屋亞運

「Sa'icelen 原力出列！」115年度新北市原住民族傳統競技運動會今天登場，共有24支隊伍、近900名選手齊聚爭取明年全原運代表資格。新北市長侯友宜表示，個人第一名獎金由8萬提高至15萬，團體第一名則由2萬提高至8萬，盼透過提高獎金給予實質支持

今年新北市原住民族傳統競技運動會以Sa'icelen 原力出列為主題，Sa'icelen在阿美族語中象徵「加油、堅持下去」，呼應選手迎接挑戰與團結合作的精神。新北市長侯友宜致詞時以自己的原住民族名「馬耀」市長問候現場族人，侯友宜表示，今天的運動會將作為明年3月份選拔全原運選手代表資格，同時也舉辦趣味競賽，來團結原住民族的運動風氣跟力量。

侯友宜說，這一次的運動會中有4項很重要的傳統競賽項目，包括傳統拔河、鋸木、擲矛、樂舞，這4項也是正式比賽項目。另外4項包括負重接力、兩人三腳、撒網，還有一項是頂上功夫。侯友宜強調，為讓長期投入的選手與教練獲得更實際的支持，今年全面調升獎勵金，個人第一名獎金由8萬倍增至15萬；團體第一名由2萬提升至8萬；教練獎勵亦同步調高。整體獎勵調幅近2倍，部分項目更達原本的4倍，盼從選拔、培訓到獎勵全方位支持選手備戰。

多年擔任全原運新北代表隊總教練的林慶勝，今年持續率隊參賽；2021年曾為新北市拿下全原運傳統擲矛金牌的賴芸竹，如今已成為體育老師，今天也再次站上擲矛選拔賽場爭取代表新北出賽。展現新北原住民族傳統競技長期累積的培訓成果。

新北市政府表示，原住民傳統競技運動會讓來自不同族群，不同地方的族人因運動相聚，市民也能從趣味競賽中認識原住民族的生活文化。期待獲選的選手明年代表新北站上全原運賽場爭取佳績，也讓不同族群、不同世代透過運動有更多交流與認識彼此的機會。

新北市長侯友宜上台後以自己的原民族名馬耀市長向在場原住民問候。記者黃子騰／攝影
新北市長侯友宜上台後以自己的原民族名馬耀市長向在場原住民問候。記者黃子騰／攝影

運動會開場由原住民表演精彩的舞蹈。記者黃子騰／攝影
運動會開場由原住民表演精彩的舞蹈。記者黃子騰／攝影

現場點燃原住民的竹筒炮。記者黃子騰／攝影
現場點燃原住民的竹筒炮。記者黃子騰／攝影

原住民族 選手 運動

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