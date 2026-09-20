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新北原住民族運動會900選手拚全原運代表資格 個人冠軍8萬增至15萬
「Sa'icelen 原力出列！」115年度新北市原住民族傳統競技運動會今天登場，共有24支隊伍、近900名選手齊聚爭取明年全原運代表資格。新北市長侯友宜表示，個人第一名獎金由8萬提高至15萬，團體第一名則由2萬提高至8萬，盼透過提高獎金給予實質支持
今年新北市原住民族傳統競技運動會以Sa'icelen 原力出列為主題，Sa'icelen在阿美族語中象徵「加油、堅持下去」，呼應選手迎接挑戰與團結合作的精神。新北市長侯友宜致詞時以自己的原住民族名「馬耀」市長問候現場族人，侯友宜表示，今天的運動會將作為明年3月份選拔全原運選手代表資格，同時也舉辦趣味競賽，來團結原住民族的運動風氣跟力量。
侯友宜說，這一次的運動會中有4項很重要的傳統競賽項目，包括傳統拔河、鋸木、擲矛、樂舞，這4項也是正式比賽項目。另外4項包括負重接力、兩人三腳、撒網，還有一項是頂上功夫。侯友宜強調，為讓長期投入的選手與教練獲得更實際的支持，今年全面調升獎勵金，個人第一名獎金由8萬倍增至15萬；團體第一名由2萬提升至8萬；教練獎勵亦同步調高。整體獎勵調幅近2倍，部分項目更達原本的4倍，盼從選拔、培訓到獎勵全方位支持選手備戰。
多年擔任全原運新北代表隊總教練的林慶勝，今年持續率隊參賽；2021年曾為新北市拿下全原運傳統擲矛金牌的賴芸竹，如今已成為體育老師，今天也再次站上擲矛選拔賽場爭取代表新北出賽。展現新北原住民族傳統競技長期累積的培訓成果。
新北市政府表示，原住民傳統競技運動會讓來自不同族群，不同地方的族人因運動相聚，市民也能從趣味競賽中認識原住民族的生活文化。期待獲選的選手明年代表新北站上全原運賽場爭取佳績，也讓不同族群、不同世代透過運動有更多交流與認識彼此的機會。
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