中華奧會與日本奧會簽署交流備忘錄 盼持續深化合作

中華奧林匹克委員會與日本奧林匹克委員會今天上午於日本名古屋觀光飯店舉行交流合作備忘錄簽署儀式，中華奧會主席蔡家福表示，昨晚見證愛知名古屋亞運會成功的開幕典禮也代表著亞洲運動界的團結與力量。

今天會議首先日本奧會主席橋本聖子致詞歡迎中華奧會代表，並表示兩會合作交流的重要性。台日之間長久以來在運動文化教育有密切的交流和合作，中華奧會主席蔡家福也期待今天的合作簽署讓中華隊的選手有機會和日本選手一起訓練一起比賽一起學習，並在國際賽事的主辦經驗和運動科學領域有實質的交流持續深化合作。

中華奧會指出，這次簽約特別選在愛知名古屋亞運期間舉行，亞運會作為亞洲各國及地區促進友誼交流與團結的重要平台，雙方選擇在此一具有特殊意義的時刻完成合作協議簽署，也為中華奧會與日本奧會的夥伴關係寫下新的篇章。

蔡家福也特別感謝日本奧會和橋本聖子主席長期對中華隊選手和中華奧會的支持，並邀請大家能夠出席9月22日下午中華奧會主題館的歡迎開幕儀式。最後祝福愛知名古屋亞運順利成功，日本隊和中華隊的選手都能夠得到最好的成績。