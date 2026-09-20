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基隆半程馬拉松出包 獎牌少做500面 有人沒領到怨超瞎 市府提補償方案

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
2026基隆半程馬拉松今晨在國門廣場起點，在市長謝國樑等人鳴槍後，約4000名跑者熱情開跑，穿梭山城、海岸與城市街廓，透過雙腳感基隆城市特色。記者邱瑞杰／攝影
2026基隆半程馬拉松今晨在國門廣場起點，在市長謝國樑等人鳴槍後，約4000名跑者熱情開跑，穿梭山城、海岸與城市街廓，透過雙腳感基隆城市特色。記者邱瑞杰／攝影

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今天登場的基隆半程馬拉松籌備作業「出包」，因為9公里組獎牌短少500面，導致跑者完賽後領不到獎牌。基市府教育處表示，已聯繫廠商製作，兩周左右會將刻有選手姓名、完賽成績的獎牌，郵寄給跑者，並在包裹中附上小禮物，表達市府的歉意與感謝。

基隆半程馬拉松分成21公里半程組、9公里休閒組及3公里親子組，基隆市長謝國樑和教育處長吳雨潔等人主持鳴槍儀式，半程組清晨5時30分率先鳴槍開跑，9公里休閒組5時55分接著起跑，3公里親子組則是在6時20分出發。

9公里組跑者跑到終點，想要領取完賽獎牌時，被告知已沒有有獎牌可提供。有人將此事上傳網路社群平台，成為話題，疑為跑者留言「超瞎，沒領到之一」、「好誇張」、「傻眼」。

教育處清點發現，9公里組完賽獎牌短缺 500面，反觀3公里組獎牌多出500面，初步確認是受委託廠商，在製作、包裝及出貨過程中，兩組的獎牌數量誤植出現錯誤，主辦單位在接收時也未發現，導致比賽現場出狀況。。

教育處說，未能讓選手在衝過終點的榮耀時刻，即時拿到獎牌，深感自責與抱歉。主辦單位已緊急聯繫廠商安排重製，預計以最快速度，兩周左右將刻有選手姓名與完賽成績的專屬完賽獎牌，免費郵寄到參賽者指定地址。

教育處表示，在郵寄專屬獎牌的包裹中，會附上保溫瓶及特製的基隆半程馬拉松紀念鑰匙圈，表達最誠摯的歉意，並感謝所有選手對賽事的支持、體諒與包容。教育處會吸取這次教訓，全面完善賽事物資的複查與管控流程，確保每一名選手的權益與榮耀時刻的回憶。

2026基隆半程馬拉松今晨在國門廣場起點，在市長謝國樑等人鳴槍後，約4000名跑者熱情開跑，穿梭山城、海岸與城市街廓，透過雙腳感基隆城市特色。記者邱瑞杰／攝影
2026基隆半程馬拉松今晨在國門廣場起點，在市長謝國樑等人鳴槍後，約4000名跑者熱情開跑，穿梭山城、海岸與城市街廓，透過雙腳感基隆城市特色。記者邱瑞杰／攝影

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馬拉松 基隆 謝國樑

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