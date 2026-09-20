基隆半程馬拉松開跑 4000跑者感受港灣城市魅力 有人沒領到獎牌成話題

2026基隆半程馬拉松今晨在國門廣場起點，在市長謝國樑等人鳴槍後，約4000名跑者熱情開跑，穿梭山城、海岸與城市街廓，透過雙腳感基隆城市特色。謝國樑說，期待藉由大型賽事，讓更多國內外朋友走進基隆、認識基隆。

比賽過程中，傳出9公里組的獎牌疑被偷或準備不足，導致有跑著未能領到完賽獎牌，在網路社群成為話題。多名似參加者留言「沒領到」，基市府表示，將全盤了解狀況後對外說明。

基隆半程馬拉松分成21公里半程組、9公里休閒組及3公里親子組。謝國樑和教育處長吳雨潔等人共同鳴槍，半程組清晨5時30分率先鳴槍開跑，9公里休閒組5時55分接著起跑，3公里親子組則是在6時20分出發。

半程組路線是從國門廣場出發後，沿中正路、中山路、中華路、文明路及湖海路等路段，串聯港灣、市區及外木山海岸景觀，讓跑者在賽事過程中一次感受基隆多元城市風貌。

謝國樑表示，基隆半程馬拉松今年邁入第3屆，賽道不僅具有挑戰性，更充分展現山城、海岸與港灣交織而成的基隆城市風貌，逐步成為展現城市特色的重要運動品牌。他也感謝台鐵公司、基隆港務分公司、交通部航港局和北觀處、台電協和電廠等單位協助，讓跑者能夠沿著城市不同地景奔跑。

今年約4000名參賽者中，六成左右來自基隆，其餘選手來自全台18個縣市，還有美國、日本、菲律賓、印尼等國跑者跨海參賽。基市府副秘書長陳耀川、衛生局長張賢政、信義區長陳盈宇、安樂區長汪海淙等人也下場，響應全民運動及健康城市理念。

教育處表示，今年半程馬拉松以「跑出你的畫面」為主題，結合數位影音紀錄服務，為跑者留下專屬「紀念電影」，讓每一段奔跑都成為值得收藏的城市記憶。

市府並在21公里及9公里組必經的中山隧道打造燈光造景，將隧道妝點成充滿電影氛圍的「光影長廊」，讓跑者彷彿置身電影場景。3公里親子組在路線中規畫「電影角色嘉年華」及拍照互動區，鼓勵親子變裝參賽，增添賽事趣味與參與感。

吳雨潔表示，一場大型路跑賽事的順利完成，有賴交通疏導、志工服務、賽道維護及行政協調等各環節共同投入，感謝所有工作人員，以及沿線居民、店家與市民朋友的理解與配合，讓來自台灣各地及海外的跑者都能安心完成賽事。

2026基隆半程馬拉松今晨在國門廣場起點，在市長謝國樑等人鳴槍後，約4000名跑者熱情開跑，穿梭山城、海岸與城市街廓，透過雙腳感基隆城市特色。記者邱瑞杰／攝影

2026基隆半程馬拉松今晨在國門廣場起點，在市長謝國樑等人鳴槍後，約4000名跑者熱情開跑，穿梭山城、海岸與城市街廓，透過雙腳感基隆城市特色。記者邱瑞杰／攝影