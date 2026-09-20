長庚醫療體系成立50周年 高雄永慶盃路跑場邀50歲市民一同慶生

高雄長庚醫院「2026永慶盃路跑」今早在澄清湖畔登場，高雄長庚院長藍國忠偕同高雄市議長康裕成等人齊為現場8千名跑者鳴槍起跑。為慶祝長庚醫療體系成立50周年，特別在趣味活動中設置「壽星組」，邀請同為50歲民眾挑戰大聲公，一同慶祝50歲生日，為今年路跑活動增添特別回憶。

永慶盃路跑高雄場今年以「五十同心 健康同行」為主題，區分成「6公里休閒組」及「12公里競賽組」兩個組別，正修科技大學電音三太子熱鬧暖場，長庚醫療體系吉祥物「阿波」也現身與民眾互動。

高雄長庚醫院院長藍國忠、市立大同醫院林孟志及市立鳳山醫院院長李建德和董事莊錦豪等人到場帶領同仁及家屬一起運動。

藍國忠表示，今年是長庚醫療體系成立50周年，邀請現場跑者用腳步慶祝長庚生日，也為自己的健康加油。50年來長庚醫療體系始終維持守護民眾健康的初心，其實最好的生日祝福就是「平安健康」，因為唯有健康身體才能追逐夢想，希望大家每天都要規律運動、均衡飲食及保持良好生活習慣。

除路跑活動外，「長庚大聲公」邀請民眾大聲喊出對長庚50周年的祝福，競賽分成男子、女子、兒童和壽星組，透過分貝挑戰一較高下。院方說，「壽星組」是今年特別設置，只邀請與長庚醫療體系同為50歲的民眾參與挑戰，壽星與長庚一同慶生，留下難忘回憶。

「2026永慶盃路跑」今早登場，眾多嘉賓為路跑活動鳴槍起跑。圖／長庚醫院提供

南長庚三院揪近萬人一起為健康而跑，6公里與12公里跑者熱力開跑。圖／長庚醫院提供

趣味大聲公今年特別設置「壽星組」，必須是跟長庚醫療體系一樣50歲的民眾才能報名參加。圖／長庚醫院提供