新北衝浪滑板公開賽10月登場 邀親子上板體驗滑行樂

「2026新北市衝浪滑板公開賽」將於10月17日在中角國小衝浪學苑登場，今年第5屆結合「新北滑板潮流嘉年華」，除了邀請選手同場競技，也規畫衝浪滑板體驗區，一般民眾也能現場參與體驗上板，感受滑行與操控的樂趣，完成體驗還有機會獲得紀念好禮。

新北市教育局表示，今年賽事邀請持有國際衝浪協會（ISA）衝浪裁判證的專業裁判擔任評審，依國際競賽規格辦理，透過正式賽事讓選手檢視平時訓練成果，也藉由選手間的交流切磋累積實戰經驗，為未來參與國內外賽事做準備。

教育局指出，中角國小是新北市推動衝浪滑板運動的重要學校，長期透過校園課程及選手培訓，從基礎滑行、安全防護到技巧訓練，逐步培養學生的運動能力。此次公開賽也將校園培訓與正式競賽串聯，讓學生把平時練習帶進賽場，在實戰中累積經驗，培養挑戰自我、勇於突破的運動精神。

目前賽事已開放報名，至10月2日截止，有意參賽選手可至中角國小校網首頁「2026新北市衝浪滑板公開賽報名專區」完成報名；如果只是想體驗衝浪滑板，民眾則不需事先報名，10月17日活動當天直接前往中角國小衝浪學苑即可參加。最新賽事資訊可至「新北市衝浪滑板公開賽」Facebook粉絲專頁查詢。