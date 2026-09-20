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網傳「泳渡嘉明湖」收費8.1萬還發獎 林保署台東分署：未申請

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
網路社群平台近日流傳「泳渡嘉明湖」活動訊息，內容宣稱10月舉辦、每團收費8萬1000元，還規劃泳渡、露營及闖關獎項。圖／擷取自網路社群
網路社群平台近日流傳「泳渡嘉明湖」活動訊息，內容宣稱10月舉辦、每團收費8萬1000元，還規劃泳渡、露營及闖關獎項。圖／擷取自網路社群

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網路社群近日流傳「揪團泳渡嘉明湖」活動訊息，號稱今年10月10日至12日舉辦，活動安排游泳、溯溪等行程，其中「泳渡嘉明湖」全長約300公尺，甚至標榜游泳僅10分鐘、卻須在嘉明湖紮營48小時，並以每團新台幣8萬1000元收費，還設置「最快泳渡獎」、「最慢但活著回來獎」等獎項，引發網友及山友關注。

林業保育署台東分署表示，經查目前並未收到相關活動申請，分署也沒有辦理或規畫所謂「泳渡嘉明湖」活動，呼籲民眾對於網路社團、社群平台流傳的活動訊息，務必先向主管機關查證，切勿輕易相信或參加。

台東分署強調，嘉明湖國家步道位於「關山野生動物重要棲息環境」範圍，依現行嘉明湖國家步道經營管理規定，除學術研究經核准外，嚴禁騷擾、捕捉、獵殺野生動物、採集標本、破壞步道原有狀態及干擾湖泊水域生態，違者將依野生動物保育法相關規定辦理。

據了解，嘉明湖屬高山脆弱生態環境，過去也曾發生民眾攜帶SUP前往湖面從事水域活動，當時即由森林護管員進行勸導；台東分署曾公開呼籲，基於高山湖泊生態敏感性及安全風險，不鼓勵民眾從事水域遊憩活動。

台東分署再次提醒，網路上若出現以嘉明湖為場地的游泳、SUP或其他水域活動，民眾不要因「活動有趣」或高額獎金、特殊體驗等宣傳就貿然參加，應先確認活動是否合法及是否取得主管機關核准，以免觸法，也避免破壞珍貴高山湖泊生態。

嘉明湖海拔約3310公尺，是高山脆弱生態環境，民眾勿任意從事水域遊憩活動，以免觸法。圖／林業保育署台東分署提供
嘉明湖海拔約3310公尺，是高山脆弱生態環境，民眾勿任意從事水域遊憩活動，以免觸法。圖／林業保育署台東分署提供

嘉明湖 林保署 台東

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