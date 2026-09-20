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拔河／室外拔河世錦賽 台灣4金2銀2銅、女子雙5連霸

中央社／ 約翰尼斯堡19日專電

2026名古屋亞運

今天是在南非舉辦的2026世界室外拔河錦標賽最後一天賽事，台灣隊本日勇奪2金2銀1銅。此次比賽台灣隊展現超強實力，共獲得4金2銀2銅，女子500公斤級和540公斤級更雙雙寫下5連霸紀錄。

2026室外拔河世錦賽16至19日在南非摩賽灣（Mossel Bay）舉行，19日最後一天賽程中，女子540公斤級、U23女子500公斤級雙雙奪金，其中女子540公斤級更順利達成5連霸佳績。

青少年混合520公斤級奪得銀牌，U23男子600公斤級也從上屆世錦賽第5名，直接躍升至銀牌。男子560公斤級則得到史上最佳成績，順利摘下一銅。

昨天賽程中，台灣隊獲得2金1銅佳績，其中女子500公斤級達成5連霸，青少年女子480公斤級也取得4連霸，男子600公斤級摘下一銅。賴清德總統獲知喜訊後，也頒贈賀電肯定選手優異的表現。

在前兩日的俱樂部性質公開賽中，台灣隊也順利取得3金3銅好成績。

台灣拔河隊是國際競賽場上的常勝軍，在英國諾丁漢舉行的上屆室外拔河世錦賽中，奪下5金2銀。今年室外拔河世錦賽，台灣隊共派出79位選手、參加11個級別的賽事，再次以超強實力奪得優異成績。

拔河 世錦賽 南非

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