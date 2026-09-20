運動人生／給基層資源 讓選手看到未來

「台灣不缺溜冰人才，但訓練多處於土法煉鋼或『模仿表面動作』階段，缺乏科學化的基層訓練系統。」楊合貞表示，各地都曾引進世界冠軍好手教學，但成效往往有限，競技運動不能只靠苦練，更需要完整的科學訓練、運動防護、營養、心理及制度上的支持。

她說，很多國中小還是非常依賴教練當選手的經驗，教練以前怎麼練，現在就怎麼帶，這些經驗不一定是錯的，很多優秀教練確實是靠長期經驗累積出很好的判斷能力，但如果和國際好手競爭，光靠經驗絕對不夠，「台灣正從經驗導向慢慢走向科學化訓練，但在基層訓練站還沒完全接上來」。

她舉例，選手的訓練負荷怎麼控制？不同年齡的孩子應該發展那些能力？短距離跟長距離選手應該進行那些專項體能訓練？而「資源怎麼從尖端運動員往基層走」更是可以認真思考並改善之處。

她說，很多資源都放在國家隊選手，但如希望台灣維持競爭力，必須思考從國小選手第一次接觸滑輪開始，到國中、高中、大學、國家隊的完整培育，包括教練進修、基層運動科學支援、學校與俱樂部合作模式、各縣市資源銜接、選手升學之路等，「現在不是有沒有資源，而是要思考資源如何整合，怎麼讓選手從基層接到菁英階段」。

楊合貞表示，台灣滑輪溜冰運動廣泛分布在幼兒園、國小社團或才藝班，但能留下的人太少，除了升學、訓練時間、家庭負擔、場地、學校有無校隊等因素，更現實的是「選手看不到未來」，許多練到廿幾歲成績很好的選手還是不得不問自己「然後呢」？如果沒進國家隊成為少數頂尖選手，還有沒有舞台？收入在哪？除了當教練，有沒有其他方式能繼續選手生涯？這是台灣很多非職業運動共同的問題。

楊合貞說，競速溜冰想發展成職棒、職籃程度有很大難度，但「俱樂部聯賽」是可思考的方向。台灣有許多民間俱樂部、教練團隊和基層選手，串連零散的俱樂部、建立一年四到六站的固定系列賽，並將兒童、少年、青少年、青年、成年、菁英串連在同一套俱樂部體系裡，再逐步引進企業，讓優秀選手有機會獲得薪資或津貼，小朋友小學畢業後不會因國中沒校隊而脫離競速溜冰運動，「當這條路看得見，才比較有機會留下人才」。