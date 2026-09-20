運動人生／重傷後再戰 楊合貞感謝恩師沒放棄

「當時的想法很單純，就是不想停留在第二名，想證明自己可以做得更好；從柏油路、到操場，誰會認為有一天會成了世界第一？」楊合貞說，當了多年「亞軍」，一度想放棄，在父母及教練鼓勵下堅持下來，總算站上世界舞台，拿到金牌。

不甘心亞軍 傷痕累累換金牌

楊合貞說，若非訂報贈品直排輪，她還沒想過要溜冰。「剛學溜冰很容易摔倒，和姊姊在家第一次穿輪鞋，還要扶著牆壁才能站起來。」她回憶，練習一個月參賽獲得全國第二，別人應該很開心，但她的第一感受其實是「不甘心」，「距離第一名這麼近，下一場一定要拿第一」。

她表示，為了想拿全國冠軍，每天加緊練習，「很想感受領金牌的滋味，但總是事與願違，每次比賽都摔得四腳朝天，包得像木乃伊一樣回校。」老師鼓勵她繼續加油，聽到這些話，眼淚總像水龍頭，都練了三年，難道真的不適合當運動員？

「外婆看我傷痕累累，就念媽媽『這樣以後怎麼嫁人』」。她也一度想半途而廢，但在父母及教練鼓勵下，終於在小學五年級拿下第一次個人總冠軍，當時興奮得睡不著，隔年還入選全國最年輕國手。

征戰國內外賽事多年，最大的挫折就是二○二一年世錦賽的重傷。楊合貞說，她在摔斷手腕前，已摔倒兩次，可能是臀部重擊地面傷了腰椎神經，幾乎斷送她的選手人生。她回憶，當時是新冠全球流行期，她在異地就醫，求助無門，等了二小時才拍Ｘ光片，十四小時後才上手術台，因沒有隨隊醫生及翻譯，還險因當地醫護搞烏龍要多開一次刀，所幸平安返台治療。

陪愛徒訓練 教練暴瘦25公斤

「連自己都不知道能不能恢復到傷前狀態，教練卻全心全意陪伴我，為了協助我盡速重返賽場，教練體重從近九十公斤掉到六十五公斤。」楊合貞說，她再度穿上溜冰鞋時，很多動作細節都跑掉了，恩師吳炯助穿上高掛多年的溜冰鞋，陪著她練習，一步步引導她修正動作，讓她一點一點找回比賽感覺。

「教練不知道投入這麼多時間和心力後，我能否重新站起來，但他沒有放棄，堅定地陪著我把能做的事情一件一件完成。」楊合貞說，那不只是訓練的幫助，更是一種「在最困難的時候，仍然有人願意相信你、陪著你走下去」的力量，直到自己成為教練才真正明白那樣的付出有多麼不容易，「在看不到結果時仍願意毫無保留地投入，那不只是教練的責任感，更需要非常深的信念與情感」。

楊合貞說，教練的陪伴讓她有機會一次又一次站起來，也影響她現在如何看待教練這個角色。「我不敢說自己一定能做到和他一樣，因為那樣的付出真的非常不容易，但至少在我擔任教練的每一天，我會提醒自己，教練真正帶給選手的不只是技術和成績，而是在選手最困難、最懷疑自己的時候，仍然願意陪著一起走下去」。

「一路走來，我為自己設定的目標和夢想，大致都已達成，決定退役時，感受不是遺憾，而是滿足。」楊合貞說，她已完成選手階段任務，新的目標與挑戰是在教練、教學與研究領域繼續前進，「我不希望只把孩子訓練成下一個我」，希望能協助小選手依自身特質發揮最大潛力，除追求比賽成績，更希望他們從運動中學會自律、負責、堅持及如何面對成功與失敗。