運動人生／楊合貞 卸戰袍帶後輩追夢

訂報贈品 開啟滑輪溜冰生涯

八歲時，父親送了雙訂報贈品直排輪溜冰鞋，開啟「台灣滑輪溜冰天后」楊合貞的運動人生。

二○一七年世界大學運動會在台北舉行，楊合貞一人包辦五金一銅，成了大會「金后」，是她運動生涯最高光的一刻。累計四十面國際賽金牌的她說：「如果沒有那雙訂報送的直排輪，我從沒想過要溜冰。」

三年前杭州亞運，楊合貞奮力衝向終點，與隊友合力拿下女子競速滑輪三千公尺接力金牌；這是她選手時期的最後一役。曾在二○一七年台北世大運滑出五金一銅佳績的她，累積國際賽金牌四十面，「台灣滑輪溜冰天后」當之無愧。

一九九九年，溜冰好手吳炯助在任教的台南市大灣國小成立滑輪溜冰社，小學一年級的楊合貞，帶著父親致贈的訂報贈品直排輪溜冰鞋加入。一個多月後，她獲全國賽第二名，開始有「一定要拿金牌」的心念。

耐操苦練代價 跌到皮開肉綻

當年，台南沒有標準的競速滑輪溜冰場，楊合貞跟著教練及夥伴在ＰＵ跑道、學校平面操場練習，有時還要「移地」到校園外柏油路鍛鍊，在破損與坑洞地面高速滑行，跌個皮開肉綻是家常便飯，但小女孩一點不喊苦，每天清晨六時到學校練習，下午四點下課後繼續練到天黑，接近賽季更一天練七、八小時。

二○○七年，楊合貞就讀大灣國中二年級時入選世青賽國手，因橫掃國內賽事獎項，又有足以上台南女中資優班的優異學業成績，獲頒總統教育獎。

二○一一年進入台南大學後，國際賽成績亮眼，當年參加在南韓舉辦的世界滑輪溜冰錦標賽拿下三千公尺、五千公尺接力兩面金牌及一萬公尺計點賽銀牌，二○一三年在比利時世錦賽拿下二金一銀一銅，其中一萬公尺飆出十五分廿六秒九七佳績，創下世界紀錄。二○一七年世界大學運動會在台北舉行，楊合貞火力全開包辦五金一銅，成了大會「金后」。

征戰多年，楊合貞的獎牌庫中獨缺亞運金牌。二○一○年廣州亞運，她技術尚未純熟而未入選國手，四年後仁川亞運未舉行該項比賽，二○一八年挾著世大運金后氣勢進軍雅加達亞運，原想奪金後退役，但卻因滑輪配置失誤導致過彎打滑，僅以銅牌坐收，她決定四年後再戰。

被撞神經重創 復健過程艱辛

不料，二○二一年世錦賽雖贏得二金一銀，但在公路賽中被撞倒，導致左手腕開放性骨折，神經重創，「當時，我以為運動員生涯就此結束了」，所幸在教練協助下，她度過艱辛的復健過程，二○二三年九月底登上因新冠疫情延後一年的杭州亞運賽場。

面對選手人生最後一役，楊合貞把奪金目標鎖定在最擅長的一萬公尺競速溜冰，但一路領先到第四十七圈後，被當年十八歲的學妹施沛妤追平，最後三圈被反超，最終銀牌收場，想起賣力復健兩年的艱辛，當場落淚。她說，比賽後段身體已沒知覺，獲得銀牌雖有些遺憾，但能和學妹「金包銀」卻相當感動。兩天後，她在三千公尺接力賽再度登場，與隊友劉懿萱、李孟竹合力奪金，總算把金牌庫補滿。

「滑輪溜冰天后」楊合貞退役後持續在場上教導小朋友技巧，她希望這項運動能夠得到更多人的重視。記者劉學聖／攝影

退役後的楊合貞，目前擔任國家運動訓練中心派駐大灣國小教練，並協助大灣高中溜冰隊訓練，扛起國小到高中的三級選手訓練工作。前年她的高徒黃立昀在全國中正盃拿下兩面金牌，去年她帶著十四名子弟兵出賽台灣國際滑輪溜冰公開賽，斬獲十五面獎牌。

改良訓練方法 傳承實戰經驗

「我當選手時，因大環境與國家制度不完善，經歷的種種痛苦與傷害，在下一代絕不能重演。」在「土法煉鋼」環境下成長的楊合貞，目前仍在台師大就讀博士班，積極與教練吳炯助研究改良訓練方法，她希望以科學專業建立更好規範制度與運動環境，讓選手從基礎入門到頂尖都能有最好的發揮與支持照護。

從一路聽指令衝刺的金后，到場邊忘我喊到失聲的教練，楊合貞一步步按自己規畫，把實戰經驗和所學知識傳承給下一代；「它改變了我的人生，如果不溜冰，日子可能會感到很孤單吧」。