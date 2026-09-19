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2026台中國際匹克球公開賽10月14日登場 10國1300名好手爭美國賽外卡

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
台中副市長鄭照新代表市長盧秀燕出席，為10月正式賽事提前暖身。中市府／提供
台中副市長鄭照新代表市長盧秀燕出席，為10月正式賽事提前暖身。中市府／提供

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台中市政府運動局與中華民國匹克球協會、台中市匹克球協會攜手舉辦「2026台中國際匹克球公開賽」，19日舉辦賽事啟動發布會，由副市長鄭照新代表市長盧秀燕出席，並邀請玖壹壹團員、同時也是中華民國匹克球協會副理事長的洋蔥到場助陣，與來賓進行友誼賽，透過輕快對打展現匹克球容易上手、節奏明快及老少咸宜的運動特色，為10月正式賽事提前暖身。

「2026台中國際匹克球公開賽」將於10月14日至17日在台中國際網球中心登場，預計吸引來自10個國家、約1,300名選手參賽，四天賽事規劃團體賽、單打、雙打及混合雙打，總獎金高達4萬3,500美元，並提供美國賽事外卡資格，邀集國內外好手齊聚台中較勁。

鄭照新表示，匹克球近年在全球快速發展，入門門檻低、互動性高，適合不同年齡層參與。

台中持續推動「酷運動、酷城市」，一方面透過國際賽事累積交流能量，市府與台中市匹克球協會於2023、2024年接連舉辦亞洲匹克球錦標賽。

另一方面也持續活化城市空間，在大里康橋、北區台鐵橋下、大安區西濱橋下及霧峰區國道三號橋下等地增設匹克球場地，讓國際交流與全民運動推廣同步發展。

運動局表示，本屆賽事獲運動部「台灣品牌國際賽事計畫」補助，並導入MiLP美國匹克球小聯盟團體賽制，10月14日團體賽各組別冠軍將取得「2027年美國小聯盟賽」外卡參賽資格，讓國內選手不僅能與國際好手同場切磋，更有機會進一步挑戰海外賽事。

賽事預估四天將吸引5,000人次進場觀賽，盼透過國際賽事品牌化，帶動參賽、觀賽及觀光人潮，串聯運動產業與跨域交流，提升台中的國際能見度。

台中市匹克球協會補充說明，賽事期間也將辦理「亞洲匹克球運動產業趨勢論壇」，串聯國際產官學交流。

10月14日開幕當天並安排AI智能挑戰活動，讓民眾體驗科技與運動結合的樂趣，同時規劃「動感活力運動派對」，結合DJ音樂、科技健身及能量市集，打造兼具運動、科技與娛樂的全民嘉年華。

目前賽事報名延長至9月26日中午12時(MiLP團體賽報名：https://reurl.cc/aExymQ 、個人賽報名：https://reurl.cc/omYGMV )，歡迎球友把握機會報名，與國內外好手同場競技。

今日發布會，運動局長游志祥、立法院副院長江啟臣、運動部國際事務司司長張進旺、中華民國匹克球協會理事長楊哲明、副理事長陳皓宇(玖壹壹洋蔥)、台中市匹克球協會理事長暨市議員吳瓊華、中華民國匹克球協會名譽理事長暨亞洲匹克球聯合會會員總監陳朝鍵。

以及中華民國匹克球協會秘書長暨亞洲匹克球聯合會賽事總監林家賢、喬山健康科技台灣數位事業部總經理劉玉蘭、MOMOTV副總經理邱致謙均到場共襄盛舉。

「2026台中國際匹克球公開賽」10月14日登場，10國1,300名好手爭美國賽外卡。中市府／提供
「2026台中國際匹克球公開賽」10月14日登場，10國1,300名好手爭美國賽外卡。中市府／提供

玖壹壹團員、同時也是中華民國匹克球協會副理事長的洋蔥到場，與來賓進行友誼賽。中市府／提供
玖壹壹團員、同時也是中華民國匹克球協會副理事長的洋蔥到場，與來賓進行友誼賽。中市府／提供

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