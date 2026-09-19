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永信杯排球賽／上了球場妹妹變姐姐前輩 先功課後排球雙胞胎有共識

聯合報／ 即時報導
新竹縣光明國小雙胞胎姐妹趙芷晴、趙芷萱一家人。圖／永信杯排球賽提供
新竹縣光明國小雙胞胎姐妹趙芷晴、趙芷萱一家人。圖／永信杯排球賽提供

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新竹縣光明國小趙芷晴、趙芷萱是對雙胞胎姐妹，芷萱雖然比姐姐晚2分鐘出生，但行動派的她早姐姐半學期加入排球隊，已站穩球隊先發。不甘示弱的芷晴說：「我現在就想贏妹妹。」芷萱斬釘截鐵說：「絕-對-不-可-能。」

每年永信杯全國排球賽都會出現多對雙胞胎，今年也不例外。其中趙芷晴和趙芷萱雖是異卵雙胞胎，個性大不同，芷晴較內向但很會幫別人著想，妹妹芷萱個性外向很容易跟人打成一片，但外表太像還是常被認錯，兩人也都習慣了。

目前小六的兩人，都是三年級開始打排球，不同的是，妹妹是三上開始打，姐姐三下才打。芷萱說：「之前我們念不同班，我們班同學很多人打排球，我就跟著打，姐姐則是三下，才跟著她們班同學也加入排球隊。」

妹妹不只在排球場上占了先機，身高比姐姐高，就連平日姐妹倆「答嘴鼓」，也是贏多輸少。原因呢？芷晴說：「她平日就不大聽我的話，但我不想跟她吵啦。」芷萱說：「才不是，是因為我比較強啦。」

一樣是攻擊手，但起步較慢的芷晴：「會想贏過妹妹嗎？」她點頭如搗蒜說：「想。」那希望何時贏過妹妹呢？她說：「現在就想贏。」聽到這，一旁的芷萱猛搖頭，大聲說：「絕-對-不-可-能。」把大夥都逗樂了。

趙爸和趙媽表示，除了排球外，平日也讓她們跑步、打羽球。「她們四處參加比賽，增加蠻多生活體驗的，也變得更自律了，知道想要開心參加社團，就要先把功課顧好，這一點我們有共識，很棒。」

永信 排球 雙胞胎

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