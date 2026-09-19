王昭卿當選中華帕拉林匹克總會第12屆會長 強化推廣帕拉運動專業能量

中華帕拉林匹克總會今天（19日）在體育聯合辦公大樓三樓禮堂舉行第12屆會長、副會長 及理監事選舉，曾任長榮中學校長、長榮大學總務長王昭卿獲得全體會員代表全數通過當選新任會長任期為期4年。

王昭卿在當選後表示，下個月迎將來臨的2026名古屋亞帕運是主要的工作，目前最重要的是接續運動部今年亞運後群支援行動，完成亞帕運代表團的各項行政支援，讓所有亞帕運身障選手無參賽憂慮。

同時啟動各運動選手參加國際賽事爭取積分，為下一屆2028年的帕運會取得更多的參賽名額。

除了競技方面， 將結合運動部推展社區運動概念，及現有基層訓練站，未來在各縣市能有更多的身障運動據點，提拱身障人士參與各類多樣性運動，以落實運動平權。

實現運動部用運動壯大台灣，爭取更多帕拉單項國際競賽在台舉辦，除藉以展現國內對身障運動平權觀念提倡外，更能帶動更多人的參與。

19日選舉同時也選出三位副會長、四位理事、三位監事，三位運動員理事也同時出席今天的第12屆第1次理監事會議， 新當選的運動員理事巴黎帕運銀牌、杭州亞帕運金牌桌球選手林姿妤帶著惶恐不安的心情道出期望，盼望在任期四年，能為所有帕拉運動員爭取更多訓練、比賽資源，更佳的訓練環境及退役後的輔導就業。

中華帕拉林匹克總會本屆理監事會成員中有多位全國特定體育團體代表、運動科學、教育研究的學界代表，多元之背景預期將有助於強化推廣帕拉運動的專業能量。

2026年第五屆愛知·名古屋亞帕運將於2026年10月18日至24日舉行。中華代表團將參加桌球、射箭、田徑、羽球、輪椅網球、地板滾球、柔道等競賽；中華代表團在上屆杭州亞帕運總計拿下4金、4銀、12銅，共計 20 面獎牌，排名大會第13名。