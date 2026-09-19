排球／永信杯熱血開幕 288支隊伍角逐榮耀 尋求11連霸豐原高商開紅盤

第53屆永信杯全國排球錦標賽開打，在高男組尋求史無前例11連霸的豐原高商，首役以25：16、19打敗永慶高中取得開門紅。對選手很有信心的豐商教練葉忠桂說：「順其自然正常發揮，把平常練習的拿出來，拚就對了。」

這項邁入第53屆、被譽為「排壇甲子園」的年度盛宴，19日上午在大甲鐵砧山永信運動公園隆重開幕，永信杯副會長李其澧致詞時表示：「看到不同世代的選手，在場上為了每一分全力以赴，就是最大的感動。」

大會籌備主任李文志、秘書長趙明明、榮譽總幹事蔡穎吉、運動部競技運動司專門委員周德倫、台中市副市長黃國榮、台中市政府運動局副局長謝明儒、中華民國排球協會理事長潘玉龍、秘書長黃弘欽等貴賓與會，讓大會蓬蓽生輝。

本屆永信杯以「就這一球」為主題，集結全台288支隊伍同場競技，傳達排球場上每一球都值得全力以赴的精神，也延續永信杯超過半世紀以來推廣全民運動、扎根基層排球的初心。

開幕後的重頭戲緊接著在19面球場展開，上屆締造永信杯史無前例十連霸的豐原高商男排隊，能否繼續將「豐商障礙」往上堆高，是眾所矚目焦點。剛在登峰造極青年排球邀請賽高男組封王的豐原高商，平常都在體育館內練習，教練葉忠桂透露，登峰造極結束後練了三次室外，讓球員適應一下。那首戰狀況OK嗎？他說：「還可以，先發以三年級為主，有安排一、二年級下去練練膽識。」葉忠桂指出，今年陣容變化並不大，三年級只畢業了舉球加快攻手各一位，補了舉球陳琨霖、快攻手劉恩璘。問鼎十一連霸壓力會不會很大？葉忠桂說：「是不會啦。重點是要正常發揮，把平常練習的拿出來。我對他們有信心。」

上屆奪得五年級女童組冠軍的屏縣內埔國小，升上六年級後首役就很「硬斗」，和新北莒光國小你來我往互不相讓，最後以25：22、21守住勝利；上屆六年級女童組亞軍苗栗苑裡國小25：17、15打敗高市中庄國小，也有好的開始。

今年現場特別新增「選手姓名拍照牆」，將所有參賽選手的名字匯聚於同一面牆上，讓每一位為「就這一球」奮戰的選手，都能找到自己的名字、與隊友合影，留下專屬於第53屆永信杯的珍貴紀念。

第53屆永信杯千位選手集合開幕。圖／永信杯提供