新北雙溪牡丹定向越野10/4登場 數位探索×傳統定向邀親子共遊山城

中華民國定向越野協會響應運動部全民運動署推廣「山海GO計畫」暨定向數位升級，將於10月4日（周日）在新北市雙溪區牡丹舉辦「牡丹定向越野挑戰賽」，打造新北首場結合「數位定向探索」與「傳統定向越野」的複合式賽事，邀請親子家庭、戶外運動愛好者及定向選手共同參與，透過運動走進牡丹山城，感受鐵道、自然景觀與地方特色。

本次活動規畫兩種玩法，傳統定向越野組著重地圖判讀、方向感、路線選擇與體能挑戰，適合喜歡定向運動與戶外競技的參加者；數位定向探索則透過手機進行任務找點與數位打卡，適合親子家庭及第一次接觸定向運動的民眾，讓孩子在戶外踏青過程中，以尋寶方式認識牡丹。為鼓勵在地居民參與，新北市雙溪區戶籍居民完成報名付款後，提供身分證背面確認戶籍，即可享報名費95折優惠；傳統定向越野組前100名完成報名並順利完賽者，還可獲得限量運動行李袋完賽禮。

主辦單位表示，希望透過牡丹定向越野挑戰賽，讓定向運動從競技賽事進一步走入親子與全民生活，並透過數位科技降低參與門檻，推動定向運動在地方持續扎根。10月4日，歡迎家長帶著孩子一起到雙溪牡丹戶外踏青尋寶，也歡迎喜歡定向越野的朋友前來挑戰方向感與路線策略，共同體驗新北山城不一樣的運動旅遊方式。