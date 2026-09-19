拔河／世界室外拔河錦標賽首奪2金1銅 賴清德總統致電申賀

我國拔河代表隊於南非莫塞爾灣參加2026年世界室外拔河錦標賽展現卓越實力，18日傳出佳績，在女子500公斤、青少年女子480公斤雙雙摘金，男子600公斤則獲得史上第一面獎牌，奮力拉下銅牌，女子500公斤完成室外世錦賽5連霸。

今年的世界錦標賽，中華拔河代表隊共派出84人、參加11個級別的賽事。

台灣不只是在18日開始的重頭戲錦標賽事上演開門紅，在前2天以俱樂部為單位的公開賽事，台灣也取得2金3銅。

賴清德總統在獲知喜訊後，於第一時間拍發賀電肯定選手優異的表現，並鼓勵我國代表隊選手持續奮戰，為自己及國家爭取最高榮耀。

我國代表隊奪金項目及對抗歷程包括：青少年女子組480公斤項目歷經比利時及英格蘭等6國對抗，強勢摘金並取得四連霸；女子組500公斤項目面對德國及瑞典等9國強敵環伺，我國選手展現極佳韌性，成功擊敗各國奪金，創造5連霸佳績；男子組600公斤項目則與荷蘭、蘇格蘭等9國同場競技，靠著優異技術與默契，首次於室外拔河標賽獲得銅牌。

運動部表示，我國在拔河運動之國際競賽實力名列前茅，在國際綜合性賽會如世界運動會或單項錦標賽如世錦賽等，皆是站上頒獎台的常勝軍，世界運動會更締造室外拔河女子組500公斤級6連霸紀錄。本次賽事我國選手表現優異，獲得佳績，不僅彰顯我國拔河運動在國際舞台的競爭力，也成為國內其他選手持續精進的動力，未來將持續支援選手訓練所需，作選手們最堅強的後盾，以期盼更多選手能在世界舞臺展現實力，爭取榮耀。

男子組600公斤項目銅牌頒獎典禮。圖／運動部提供

青少年女子組480公斤項目榮獲金牌頒獎典禮。圖／運動部提供