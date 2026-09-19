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室外拔河世錦賽中華隊2金1銅 女子500公斤達成5連霸

中央社／ 約翰尼斯堡19日專電
中華室外拔河代表隊。圖／中華拔河運動協會提供（資料照）
中華室外拔河代表隊。圖／中華拔河運動協會提供（資料照）

2026名古屋亞運

2026世界室外拔河錦標賽在南非登場，中華隊18日勇奪2金1銅，其中女子500公斤組擊退德國，達成5連霸，青少年女子480公斤組也順利完成2連霸。

2026世界室外拔河錦標賽16至19日在南非莫賽爾灣（Mossel Bay）舉行，前2日公開賽中，台灣隊已拿下3金3銅，18日開始的國家隊賽事，首日女子500公斤組中華隊順利奪金，達成5連霸，青少年女子480公斤組也取得2連霸佳績，男子600公斤組則摘下一銅。

本次賽事最受矚目的女子500公斤組，中華隊在冠軍戰遇上來勢洶洶的德國隊，第一局雙方互有進攻、僵持了長達4分鐘，最後在只差50公分、中華隊幾乎要落敗時，德國隊出現第3次犯規；中華隊驚險奪下第一局後士氣大振，順利拿下第2局，完成5連霸。

女子500公斤組隊長洪甯暄賽後接受中央社訪問表示，這次遇到德國隊，覺得他們變強了，很不好拉。比賽剛開始時，地面土壤比較緊實，容易進攻，但後來踩鬆了，就變得很不好拉，差點輸掉首局。

她坦言，此次挑戰5連霸，每位隊員都承受巨大壓力，賽前一直互相加油打氣，一起高喊隊呼給自己信心。奪金後才總算鬆了一口氣，很高興能不負眾望接續前輩們傲人的成績，感謝隊員們這麼相信彼此，也謝謝大家給予支持。

青少年女子480公斤組本次也順利完成2連霸，副隊長吳姵璇賽後接受中央社訪問表示，隊長在行前就感冒，無法出聲說話，但仍堅持抱病上場，帶領全隊奪金。吳姵璇表示，南非賽場的土壤，比練習時的沙地來得緊實些，所以她反而覺得比較好進攻。

洪甯暄表示，首日得到2金1銅後，對其他組別的隊員帶來很大的鼓舞，相信中華隊第二天的6個組別賽事也會有好成績。

拔河 世錦賽 南非

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