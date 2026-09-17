網球／缺陣4個月不影響 阿爾卡拉斯獲年終賽門票

雖因手腕傷勢超過4個月沒出賽，西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）仍取得ATP年終賽門票，將連續5年在年末大賽亮相。

阿爾卡拉斯今年打出漂亮開局，澳網登頂一舉完成生涯「全滿貫」，但4月就因手腕傷勢街後缺席法網和溫布頓，美網復出也沒能捍衛金盃，止步8強。

美網衛冕雖失利，阿爾卡拉斯憑藉澳網和多哈奪冠，蒙地卡羅名人賽也打進決賽，仍提前獲得年終賽門票，加入義大利「世界球王」辛納（Jannik Sinner）、美網新科冠軍澤瑞夫（Alexander Zverev）行列。

澤瑞夫除美網登頂，今年法網先終結大滿貫冠軍荒，辛納則是今年溫布頓冠軍，代表今年大滿貫奪冠選手都已拿到年終賽門票。

阿爾卡拉斯在ATP年終賽累積戰績是7勝5敗，去年首度打進最終戰但敗給辛納。

今年ATP年終賽將在義大利杜林舉行，比賽日期是11月15日到22日；年終賽獎金豐厚，去年辛納以全勝戰績封王，笑納超過500萬美金冠軍獎金。