斯巴達障礙跑跑回最初的起點 將從淡水滬尾礮台奔向八里十三行博物館

全球知名戶外障礙賽事「Spartan Race 斯巴達障礙跑競賽」今年迎來登台10周年里程碑，繼4月在台南舉辦「回娘家」賽事後，10周年最終盛會將於10月10日至11日重返淡水與八里，不僅以新北市立淡水古蹟博物館轄下的國定古蹟「滬尾礮台」作為主要集結地，首創將障礙賽帶進歷史古蹟，還將跑回賽事10年前「最初的起點」。

賽道路線規劃沿著淡水河畔延伸，一路奔向10年前斯巴達首度登台的起點八里十三行博物館。參賽者將在挑戰體能極限之餘，沿途飽覽山海河景並體驗在地歷史文化，十三行博物館屆時也將設置10周年精神堡壘裝置，提供選手拍照打卡，共同回顧10年來的精彩足跡。

斯巴達障礙跑於2016年首度引進台灣，第一場賽事僅有2500人次參與。10年來在台共舉辦23場賽事，至今已累積超過18萬人次共襄盛舉，將這項原本陌生的運動打造為台灣極具代表性的戶外障礙跑賽事。

作為賽事重要推手，寬寬整合行銷總經理陳功儒表示，「10年前斯巴達首度登台就在八里十三行博物館開跑，10周年選擇從滬尾礮台這座百年古蹟出發，一路跑回發源地十三行，就是希望帶著新舊勇士重溫當年的感動與熱血。這次路線景致非常優美，選手在競爭之餘也別忘了帶上手機，與賽道美景留下最美好回憶。」

近年OCR障礙跑運動在國際迅速發展，2028年洛杉磯奧運現代五項更將以障礙賽取代馬術項目，本屆賽事吸引多國精英選手來台挑戰，包括菲律賓、日本、奧地利等國名將都將來台參賽。

主辦單位透露，新北場目前報名已突破六千人次，小勇士賽與超級賽即將售罄。9月19日將先於 DREAM PLAZA 舉辦「Spartan Morning Party」晨間派對暖身；12月19日則將迎來睽違五年的越野賽與4小時團隊耐力賽，並首度新增越野賽兒童組，邀請全家大小一同邁向下一個10年。