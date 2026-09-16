風箏衝浪／「全球玩家聖盃」 全球冠軍10月底齊聚新竹

全球頂尖風箏衝浪Big Air（極限騰空）賽事「Red Bull King of the Air」唯一資格賽，將於10月21日到26日在新竹南寮漁港外海登場，超過20個國家的世界冠軍等級選手都慕名而來，爭取南非開普敦全球總決賽門票。

風箏衝浪是結合風與浪的新興極限運動，選手借助強風躍離海面，在空中完成旋轉、翻騰及風箏操控等高難度動作，騰空高度、技術難度、動作風格、完成度和創新性都列入評分，2000年創辦的「Red Bull King of the Air」是最具代表性的國際賽之一，10月將首度在新竹南寮登場，寫下台灣新里程碑。

Red Bull台灣總經理Louis Chow笑說：「為何是新竹？因為風。」新竹的特色和賽事相結合，吸引全球24國、45名選手報名，台灣也有兩位地主紀孫豪和曾宗廉將從資格賽出發，爭奪進入正賽的資格。

中華民國風箏衝浪協會理事長于自強形容，「Red Bull King of the Air」幾乎是世界玩家的聖盃，過去只能透過電視轉播觀看，這次首度來台，所有選手都十分榮幸也難得，除是莫大刺激和挑戰，在風箏衝浪的推動上也別具意義。

這次參賽選手已有15位男將先進入正賽，其中11人是去年南非總決賽的好手，兩屆冠軍普林西皮（Andrea Principi）則是擔任活動大使，今天記者會先透過影片和台灣打招呼，他預告「吃米粉是肯定要的」，和大家相約10月21日到26日南寮見。

新竹市副市長林琨瀚提到，新竹的風、米粉和貢丸全台知名，「Red Bull King of the Air」能讓新竹市被世界看見，市府也規劃搭配的一系列活動，包括腳踏車騎行和市集等，希望選手、家屬和觀眾們比賽後也能留在新竹，多多認識這座台灣風城。