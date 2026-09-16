全民運聖火抵金門！10月桃園登場　金門180人12項組隊競技出征

距離115年全民運動會開幕剩倒數1個月，象徵和平、光明與祝福的聖火今天上午跨海抵達金門，在莒光樓前廣場完成聖火交接儀式，為即將在桃園登場的全民運揭開序幕。金門今年共組成180人的代表隊，將參加12項競賽，選手蓄勢待發，準備在賽場上為金門爭取佳績。

115年全民運動會將於10月17日至22日在桃園市舉行，聖火今天上午9時10分抵達金門，並於莒光樓前廣場舉行傳遞儀式。由本屆賽會聖火組組長、桃園市菓林國小校長王建興將聖火交接給金門縣政府副秘書長李廣榮，再由金寧中小學組成的聖火隊接下副火，象徵全民運動的熱情與精神在金門延續。

王建興表示，本屆全民運聖火母火是在桃園巨蛋體育館前中央廣場取得，聖火在運動賽事中象徵和平、光明與祝福，期盼今年全民運在桃園登場後，所有選手都能在賽場上盡情發揮、綻放榮光，也感受桃園的熱情與活力。

李廣榮表示，桃園與金門情誼深厚，兩地互為姊妹縣市，此次全民運在桃園舉行，金門縣全力支持，也感謝王建興校長率領聖火隊遠道而來，將象徵和平的聖火帶到金門。

他說，全民運動會不只是競技場，也是各縣市運動員交流、以運動會友的平台，期盼金門代表隊在追求卓越的同時，也能展現運動家精神，與來自各縣市的選手交流切磋，深化體育情誼。

金門縣體育會理事長歐陽儀雄也歡迎全民運聖火隊來到金門，預祝本屆賽會順利圓滿，並邀請聖火團隊有機會多留意金門、走訪地方，感受金門的人文風情與島嶼之美。

金門縣運動發展中心表示，今年金門代表隊包括隊職員共180人，將參加滑輪溜冰、木球、槌球、健力、健美、慢速壘球、民俗體育（扯鈴、跳繩）、舞蹈運動、合球、定向越野、龍獅運動等12項競賽，選手們目前積極備戰，期盼在桃園賽場全力以赴，展現金門運動實力，為金門爭光。

今日聖火傳遞儀式，包括金門縣體育會理事長歐陽儀雄、縣府教育處長黃雅芬、金門縣運動發展中心主任王志仁等人到場，共同見證全民運聖火在金門留下足跡。

115年全民運動會將於10月17日至22日在桃園市舉行，聖火今天上午在莒光樓前廣場舉行傳遞儀式，為即將在桃園登場的全民運揭開序幕。記者蔡家蓁／攝影