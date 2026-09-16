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網球／地主爭氣闖決賽 美網男單決賽收視率創紀錄
年度壓軸大滿貫美網剛落幕，德國名將澤瑞夫（Alexander Zverev）和地主希望謝爾頓（Ben Shelton）的壓軸對決吸引320萬收看直播，創下最高收視率。
美國電視台ABC轉播今年美網決賽，根據統計，男單決賽平均收視人數達到320萬，寫下2009年ESPN旗下電視台開始轉播美網來的最高收視率紀錄。
前一天的女單決賽，由新科球后、哈薩克「愛司女王」芮芭奇娜（Elena Rybakina）對決尋求3連霸的白俄羅斯球后莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka），這場前2種子的對決平均收視人口270萬人，比起去年也高出百分之13。
今年美網8強賽在ESPN的平均收視人口是130萬人，謝爾頓和尋求連霸的西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）上演史詩級五盤對決，儘管比賽結束時已經凌晨3點33分，成賽史最晚結束的比賽，平均收視仍達160萬人，且有近97萬人最後時刻仍熬夜見證謝爾頓最後擊退阿爾卡拉斯。
男單4強賽由謝爾頓和帝亞佛（Frances Tiafoe）上演的「地主內戰」，平均收視率310萬人，同樣締造ESPN男單四強賽紀錄。
本屆美網ESPN平均收視120萬人，是2022年來最多觀看的一屆賽事。
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