足球／英超開季表現低迷 熱刺聯賽盃出局總教練致歉

英超足球隊托登罕熱刺（Tottenham Spurs）今天在英格蘭聯賽盃以1比3敗給利物浦（Liverpool），遭到淘汰，熱刺總教練德澤爾比（Roberto De Zerbi）坦言球隊正處於「艱難時刻」，並為這場失利致歉。

法新社報導，英超開季表現低迷後，熱刺原本希望透過聯賽盃提振士氣，但最終在大雨滂沱的安菲爾德球場（Anfield）失望收場。

利物浦幾乎毫無懸念地擊敗熱刺，麥克亞力斯特（Alexis Mac Allister）、哈克波（Cody Gakpo）及蘇保斯拿爾（Dominik Szoboszlai）先後為利物浦進球。

熱刺在0比2落後時，由蓋拉格（Conor Gallagher）追回一球，這也是他們本季對英超球隊攻入的首球。

德澤爾比執教的熱刺目前在英超排名倒數第4，開季前4場聯賽仍未嘗勝績，戰績為2和2敗。

德澤爾比認為，熱刺本季運氣不佳。他說：「我們必須增加射門次數，也必須提高射門品質，但我們對這個結果感到抱歉，感到失望，也感到沮喪…我對自己誠實，也對你們誠實。我認為過去5、6場比賽，我們確實都不太走運，包括對紐卡索（Newcastle）、艾佛頓（Everton），甚至諾丁罕（Nottingham），以及今晚這場比賽。」

在連續兩季以第17名作收、包括上季直到最後一個比賽日才確定保級後，這支北倫敦球隊自上季結束以來斥資超過3億英鎊（約4.04億美元），引進10名新球員。

德澤爾比在上週末與艾佛頓1比1戰平後，一口氣更換8名先發球員，結果這項冒險付出代價，熱刺反遭陣容不完整的利物浦擊敗。