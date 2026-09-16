NHL／巨星歐維契金現身普丁廣告惹議 球隊出面緩頰

北美職業冰球（NHL）華盛頓首都隊巨星歐維契金（Alex Ovechkin）日前現身俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）的競選影片，引發外界批評。華盛頓首都隊今天表示，歐維契金是「受到祖國請託才參與拍攝」。

綜合法新社與路透社報導，歐維契金一直以來都公開力挺普丁，也是俄羅斯本週舉行全國大選前，在執政黨「團結俄羅斯黨」（United Russia）競選宣傳影片中露面的多名俄羅斯知名人士之一。

由於歐維契金過去也曾多次公開力挺普丁，這次入鏡並不令人意外，但在俄烏戰爭邁入第5年之際，此舉仍引發外界批評。

華盛頓首都隊（Capitals）發言人在發給法新社的聲明中表示：「歐維契金是俄羅斯公民，休賽季期間與家人定居莫斯科，退休後也打算在當地生活…今年夏天，他人在俄羅斯期間，應國家要求參與競選宣傳影片拍攝。」

聲明也指出：「身為在華盛頓特區效力時間最長的球員，也是社區的重要支柱，他與球隊的重心都放在即將展開的新賽季，以及他未來在冰場上和這座城市所帶來的影響力。」

俄羅斯國會選舉將於本週登場，這場選舉受到嚴密控制，普丁領導的團結俄羅斯黨預計將穩獲國會下議院國家院（State Duma）多數席次，但克里姆林宮將這次選舉視為評估民眾對俄烏戰爭看法的指標；這場戰爭已造成數十萬人喪生。

歐維契金2017年曾成立「普丁隊」（PutinTeam）社會運動，為普丁隔年的總統選舉造勢助陣，他的社群媒體Instagram官方頁面大頭照，至今仍是他與普丁的合照。

不過，俄羅斯全面入侵烏克蘭後，歐維契金曾出面呼籲「不要再有戰爭」，並說「他是我的總統，但…我不碰政治」。

捷克名人堂守門員哈塞克（Dominik Hasek）昨天公開批評歐維契金與俄羅斯前冰球名將費狄索夫（Viacheslav Fetisov）現身這支廣告。

2度奪得史坦利盃（Stanley Cup）冠軍的哈塞克在社群平台X發文寫道：「這張照片裡的每個人，都選擇公開支持俄羅斯對烏克蘭發動的帝國主義戰爭，其中包括冰球選手歐維契金，以及前冰球選手暨國家隊隊長費狄索夫。因為他們每個人的站台，許多烏克蘭人與俄羅斯人將因此喪命。」