足球／梅西國家隊告別戰 阿根廷徵召踢10月貝南友誼賽

阿根廷足球協會今天公布對貝南友誼賽名單，39歲球星梅西獲徵召，將於10月6日出賽。梅西上月宣布退出國際賽舞台，這場比賽將成為他的國家隊告別戰。

法新社報導，現年39歲的梅西（Lionel Messi）8月表示，經歷20年國際賽生涯後將退出阿根廷國家隊。他曾率隊贏得2022年世界盃（World Cup）冠軍，以及2021年與2024年美洲盃（Copa America）冠軍。

阿根廷足協主席塔比亞（Claudio Tapia）表示：「我們決定邀請世界最佳球員、國家隊象徵暨隊長梅西，讓他10月6日在阿根廷獲得真正應得的告別。」

阿根廷對貝南的比賽將在布宜諾斯艾利斯河床隊（River Plate）紀念碑球場（Estadio Monumental）舉行，可容納8萬5000名觀眾。

塔比亞也邀請所有2022年世界盃冠軍隊成員與梅西一同參加，他說這場活動將「令人難忘」。

阿根廷將展開3場友誼賽，9月30日在科爾多瓦（Cordoba）迎戰玻利維亞，這也是他們在今年世界盃決賽敗給西班牙後的首場比賽，接著10月3日在布宜諾斯艾利斯迎戰布吉納法索（Burkina Faso）。

最終梅西將在10月6日對貝南的友誼賽登場，預計是他第208次也是最後一次代表國家隊出賽。他是阿根廷國家隊史上進球最多的球員，共進125球。

梅西在父親上月去世後曾表示，他「很懷疑自己還能踢多久」。

梅西宣布結束國家隊生涯時說：「這是一個讓我痛苦、至今仍深深刺痛內心的決定，但我明白時候到了。」

梅西與美國職業足球大聯盟MLS邁阿密國際（InterMiami）的合約將持續至2028年球季結束。