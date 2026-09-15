體操／選手世錦賽資格遭放棄 體操協會正式道歉：已解除秘書長職務

有關2名體操選手遭協會單方面取消世錦賽資格，體操協會今天再發聲明向2名選手及其家人、教練表示道歉，並強調原秘書長江建東已卸下職務，後續暫由理事長直接督導業務。

中華民國體操協會在8月20日接獲國際體操總會來信，告知潘采宸、李佳蔚2名選手可遞補參加世界錦標賽，但必須在24小時內回覆；當時體操協會秘書長江建東認為時間緊迫，來不及開選訓會議，因此片面回信拒絕參賽，且未在第一時間告知選手、教練。

此事件引發後續效應，包括選手、教練、選手家人及屏東縣長周春米先後出面發聲譴責；運動部多次召開檢討會議後，也要求體操協會撤免秘書長江建東，為此事負起最大責任。

體操協會今天再發道歉聲明，文中坦承，「本會確實沒有在第一時間告訴選手，自8月20日凌晨收到國際體操總會來信之後，至做出回覆決定之前，本會沒有讓2位選手知道這件事，也沒有先問過她們的意見，這是本會的責任。」

聲明強調，當時把注意力全放在「程序上是不是合於規定、來不來得及」，卻忽略了最應該被告知、也最有資格表達意見的，就是選手本人。

聲明也針對運動部的要求做出回應，表示依國民體育法第43條規定，江建東已卸下本會秘書長職務，秘書長職務出缺期間，相關業務暫由理事長直接督導，確保不影響刻正進行的亞運賽事籌備及選手權益。

最後，聲明提到協會將進行5點改革措施，包括第1點「往後只要是牽涉選手參賽權益的通知，本會都會在收到的當天讓選手本人知道」、第2點「選手的國際積分和排名，本會會定期查核並主動告知，不再讓資訊只停留在協會這一端」、第3點「每個賽季開始前，本會會先將參賽資格和遞補的原則討論確定，並經決議後公告」。

第4點「建立書面化的通知與決策紀錄機制，並指定單一聯絡窗口（含代理人）負責在收件當日通知，不再由個人判斷決定是否告知」，以及第5點「本會將就選訓相關程序進行全面檢討，並配合運動部的改善方向辦理」。