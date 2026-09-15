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網球／美網後行程不停歇 謝爾頓、澤瑞夫台維斯盃再上陣

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
謝爾頓美網打進決賽後行程緊湊，將先代表美國出戰台維斯盃，再加入世界隊參加拉沃盃，澤瑞夫也將隨德國與歐洲隊出賽。 法新社
謝爾頓美網打進決賽後行程緊湊，將先代表美國出戰台維斯盃，再加入世界隊參加拉沃盃，澤瑞夫也將隨德國與歐洲隊出賽。 法新社

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今年美網首度打進大滿貫決賽，美國好手謝爾頓（Ben Shelton）沒有太多休息時間，確認將代表美國隊參加台維斯盃，接續拉沃盃也不缺席，加入世界隊的行列。

謝爾頓美網決賽雖敗給德國名將澤瑞夫（Alexander Zverev），仍締造個人在大滿貫的最佳表現，最新世界排名也從第9一口氣上升5位，躋身世界第4。

身為目前的美國「一哥」，謝爾頓本周將率隊前進布拉格，在台維斯盃出戰捷克隊，之後再加入世界隊出戰拉沃盃。

澤瑞夫也將率德國在哈雷出戰克羅埃西亞，接續將在拉沃盃代表歐洲隊，有機會和謝爾頓重演美網決賽對決。

這是謝爾頓第二次參加台維斯盃，美國隊隊友還包括20歲新星勒納．田（Learner Tien）、達姆（Martin Damm）、哈里森（Christian Harrison）和巴黎奧運男雙奪銀的克拉查克（Austin Krajicek）；弗里茲（Taylor Fritz）和保羅（Tommy Paul）缺席。

捷克隊陣容包括門西克（Jakub Mensik）、萊赫茨卡（Jiri Lehecka）、馬哈奇（Tomas Machac）和科普日瓦（Vit Kopriva），周五和周六將和美國在室內硬地賽場上演5點3勝制的對決。

台維斯盃 澤瑞夫 美網

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