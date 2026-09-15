冬奧／混血滑雪女將余睿 久違返台拜訪奧會感謝支持

今年2月穿上中華隊戰袍出征米蘭冬奧的女子越野滑雪選手余睿，久違返台，昨天特別與母親一同拜訪中華奧會，感謝中華奧會於米蘭冬奧期間所提供的協助與照顧，並與中華奧會主席蔡家福及相關人員交流近況，分享目前在海外求學及訓練的情形。

26歲的余睿在美國密西根州出生，母親為台灣人，父親為美國人，13歲定居瑞士，今年米蘭冬奧成為台灣史上首位站上冬奧舞台的女子越野滑雪選手，其中在50公里集體出發賽以2小時34分1秒5拿下第22名，創下亞洲選手最佳紀錄。

余睿及母親對於外界長期以來給予選手的支持表達感謝。余睿表示，目前獨自在挪威生活，一方面攻讀學位，一方面持續投入訓練，在兼顧學業與競技生涯的過程中，需要面對許多不同層面的挑戰，也更加體會完善後勤與資源支持對運動員的重要性。

中華奧會主席蔡家福表示，選手在國際競技舞台上努力突破自我，中華奧會將與各單位共同努力，希望讓余睿及所有代表中華隊出賽的選手都能無後顧之憂，專注追求自己的目標。